День ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины Дениса

Красивые и прикольные поздравления с Днем ангела Дениса подобрал Главред на именины Дениски в марте.
28 марта отмечаются главные именины Дениса по церковному календарю – в честь сразу двух мучеников по имени Дионисий (церковная форма имени Денис). Следом – 29 марта – почитается праведный Дионисий.
Так что в конце марта поздравления с Днем ангела Дениса – картинки и поздравления с именинами своими словами – звучат особенно часто.
Общительный по характеру и удачливому по жизни Дениске наверняка придутся по душе красивые и прикольные поздравления с Днем ангела Дениса, которые подобрал Главред.
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День ангела Дениса – поздравления в прозе, стихи, смс
Дорогой Денис, желаю тебе всегда быть на высоте и достигать поставленных целей! Пускай деньги водятся в твоем кошельке, в душе господствует счастье, а в теле — здоровье и бодрый дух! Пусть жизнь тебе дарит только приятные сюрпризы и множество радостных моментов!
***
На День именин я Денису желаю,
Пацанский задор чтоб искрился в глазах.
Чтоб крылья успеха наверх поднимали,
И спорилось дело в умелых руках.
***
С Днем ангела, Денис! Желаю тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. С праздником!
***
Будь счастлив, любимый, насколько возможно,
И смело, с улыбкой по жизни иди.
Не смей унывать, как бы ни было сложно,
И знай, что тебя верный ангел хранит.
***
Сегодня, Денис, ваш праздник!
День ангела – день именин!
Желаю вам веры и счастья,
Добраться до нужных вершин!
И пусть пропадают ненастья,
Любви свет в судьбе пусть вершит!
Не знали вас, чтобы несчастья,
Пусть ангел вас благословит!
***
Поздравляю, красавчик Денис!
Ты к успеху и счастью стремись.
И они непременно придут,
В мир веселья тебя уведут!
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