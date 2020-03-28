День ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины Дениса

День Дениса 2020 – поздравления с Днем ангела Дениса и открытки чудные / Fresh-Cards.ru

28 марта отмечаются главные именины Дениса по церковному календарю – в честь сразу двух мучеников по имени Дионисий (церковная форма имени Денис). Следом – 29 марта – почитается праведный Дионисий.

Так что в конце марта поздравления с Днем ангела Дениса – картинки и поздравления с именинами своими словами – звучат особенно часто.

Общительный по характеру и удачливому по жизни Дениске наверняка придутся по душе красивые и прикольные поздравления с Днем ангела Дениса, которые подобрал Главред.

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День ангела Дениса – поздравления в прозе, стихи, смс

Дорогой Денис, желаю тебе всегда быть на высоте и достигать поставленных целей! Пускай деньги водятся в твоем кошельке, в душе господствует счастье, а в теле — здоровье и бодрый дух! Пусть жизнь тебе дарит только приятные сюрпризы и множество радостных моментов!

***

На День именин я Денису желаю,

Пацанский задор чтоб искрился в глазах.

Чтоб крылья успеха наверх поднимали,

И спорилось дело в умелых руках.

***

С Днем ангела, Денис! Желаю тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. С праздником!

***

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

***

Сегодня, Денис, ваш праздник!

День ангела – день именин!

Желаю вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел вас благословит!

***

Поздравляю, красавчик Денис!

Ты к успеху и счастью стремись.

И они непременно придут,

В мир веселья тебя уведут!

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С Днем ангела Дениса – открытки и картинки

С Днем ангела Дениса – открытки / Fresh-Cards.ru

С Днем ангела Дениса – открытки / Fresh-Cards.ru

С Днем ангела Дениса – открытки / Fresh-Cards.ru