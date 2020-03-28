УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

День ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины Дениса

28 марта 2020, 06:10

Красивые и прикольные поздравления с Днем ангела Дениса подобрал Главред на именины Дениски в марте.

День Дениса 2020 – поздравления с Днем ангела Дениса и открытки чудные
День Дениса 2020 – поздравления с Днем ангела Дениса и открытки чудные / Fresh-Cards.ru

28 марта отмечаются главные именины Дениса по церковному календарю – в честь сразу двух мучеников по имени Дионисий (церковная форма имени Денис). Следом – 29 марта – почитается праведный Дионисий.

Так что в конце марта поздравления с Днем ангела Дениса – картинки и поздравления с именинами своими словами – звучат особенно часто.

Общительный по характеру и удачливому по жизни Дениске наверняка придутся по душе красивые и прикольные поздравления с Днем ангела Дениса, которые подобрал Главред.

Читайте также28 марта – какой сегодня праздник: Час Земли и перевод времени в Украине

День ангела Дениса – поздравления в прозе, стихи, смс

Дорогой Денис, желаю тебе всегда быть на высоте и достигать поставленных целей! Пускай деньги водятся в твоем кошельке, в душе господствует счастье, а в теле — здоровье и бодрый дух! Пусть жизнь тебе дарит только приятные сюрпризы и множество радостных моментов!

***

На День именин я Денису желаю,

Пацанский задор чтоб искрился в глазах.

Чтоб крылья успеха наверх поднимали,

И спорилось дело в умелых руках.

с днем ангела дениса открытки гифки

***

С Днем ангела, Денис! Желаю тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. С праздником!

***

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

***

Сегодня, Денис, ваш праздник!

День ангела – день именин!

Желаю вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел вас благословит!

день ангела дениса гифки

***

Поздравляю, красавчик Денис!

Ты к успеху и счастью стремись.

И они непременно придут,

В мир веселья тебя уведут!

Читайте такжеИменины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020

С Днем ангела Дениса – открытки и картинки

с днем ангела дениса открытки красивые
С Днем ангела Дениса – открытки / Fresh-Cards.ru
с днем ангела дениса открытки оригинальные
С Днем ангела Дениса – открытки / Fresh-Cards.ru
с днем ангела денис картинки
С Днем ангела Дениса – открытки / Fresh-Cards.ru
именины дениса картинки
С Днем ангела Дениса – открытки / Fresh-Cards.ru
именины День ангела поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины Дениса». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:25
Как коронавирус подкосит гривну: астролог дал прогноз курса доллара
06:10
День ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины Дениса
06:04
"В попку, через черный ход": Модель PlayBoy засветила сочные ягодицы на развратном фото
05:57
Защита от вирусов: как правильно спать и не болеть
05:29
Саввин день 2020 – что за праздник и что категорически нельзя делать
04:51
"Я бы вдула": "Гомосячина" Панин без трусов показал новый разврат на фото
04:43
Теплого Олексія 2020 – від прикмет до привітань на Теплого Олекси
04:22
Яростный напор: астролог рассказала, кого ждет неожиданная удача
03:48
Чем запасаться на карантине: назван лучший продукт
03:03
Нарушали карантин: полиция сорвала геям оргию с наркотиками
02:42
Именины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020
02:17
Бороться придется долго: в Гарварде озвучили сроки завершения пандемии COVID-19
01:59
В Минздраве просят "доносить" на тех, кто нарушает режим самоизоляции Видео
01:40
Легла и просит: модель Playboy ищет секс-напарника на карантин
01:13
В Италии приняли важное решение по украинским заробитчанам Видео
00:55
Комаровский заявил, что популярный среди украинцев аппарат бесполезен при коронавирусе Видео
00:24
Въезд в Киев будет закрыт до 24 апреля – депутат Видео
00:19
28 марта – какой сегодня праздник: Час Земли и перевод времени в Украине Видео
27 марта, пятница
23:59
18 зараженных медиков: в области вспышка коронавируса из-за ошибки Минздрава Видео
23:55
"Гореть вам в аду": Кудрявцева сдала тест на коронавирус и высказалась
23:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 27 марта
23:41
Разумков высказался о проведении заседания Рады "во дворе"
23:26
В Украине количество подтвержденных Covid-19 превысило 300 человек Видео
23:20
"Хитрые" джинсы: модные джинсы, которые сделают фигуру идеальной - фото Фото
22:56
Готовьте маски и антисептик: опасная хворь добралась до еще одного города
22:25
Пандемия коронавируса: ждет ли Украину судьба Италии
22:05
"Температура доползала до 39": Акунин рассказал, как переболел коронавирусом Видео
22:04
Тилль Линдеманн не болен коронавирусом - настоящий диагноз
21:47
Раскрыл все карты: Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
21:10
В Украину завезли поддельные тесты на выявление Covid-19 Видео
21:08
Castlevania 4 сезон - дата выхода и трейлер
21:04
Непобедимый вирус: инфекционист озвучил пугающую статистику
21:00
Жгучая красотка-порноактриса лукаво и похабно выгнулась на сексуальных фото Фото
20:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: триумф в личной жизни и надежная протекция
20:20
"Люди как собаки. Нефедову пора застрелиться": на границе с Польшей полный беспредел Видео
20:13
Олег Газманов срочно самоизолировался из-за коронавируса и Лещенко
20:05
Холостяк 10 сезон: Список участниц и их биографии
20:00
Все лекарства, которые спасут от коронавируса – как и когда принимать
19:55
Тысяча смертей за сутки: в Италии коронавирус стремительно уносит жизни Видео
19:53
Китайский коронавирус: в МВФ объяснили, что будет с мировой экономикой Видео
19:12
СМИ назвали новую дату внеочередного заседания Рады
19:08
В Украине может резко подскочить цена на хлеб
19:06
Голос країни 2020 - дата выхода прямых эфиров на 1+1
18:50
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 27-03-2020 - страстная встреча Видео
18:45
Комаровский рассказал, безопасно ли бриться при коронавирусе Видео
18:42
Закрытый гроб и без прощальных церемоний: как будут хоронить жителей Киева
18:04
С 28 марта в зоне ООС ужесточают карантин Видео
17:35
Запорожье решили исцелить от коронавируса молитвой с вертолета Фото Видео
17:34
Дело закрыто: АЭСУ Буткевича получала геологическую информацию законно новости компании
17:20
"Это безумие": Италия сделала жесткое заявление из-за коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять