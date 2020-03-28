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Именины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020

28 марта 2020, 02:42

Главред узнал, чьи именины сегодня по церковному календарю – и подобрал самые красивые и яркие поздравления и картинки с Днем ангела Тимофея 2020.

День Тимофея 2020 именины – поздравления и открытки с Днем ангела Тимофея
День Тимофея 2020 именины – поздравления и открытки с Днем ангела Тимофея / Fresh-Cards.ru

День ангела по именам сегодня справляет Тимофей. 28 марта установлен День ангела Тимофея по церковному календарю в честь мученика Тимолая (Тимофея) Кесарийского (Палестинского).

Какой сегодня праздник и чей день ангела – читайте в нашем материале 28 марта – какой сегодня праздник: Час Земли и перевод времени в Украине.

Тимофей – значение имени и характер

Тимофей означает почитающий Бога. Другие формы имени – Тима, Тимоша и Тимоха, Тимоня и Тиманя, Тимуля, Титик, Тюня и Тим.

Читайте такжеДень ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины ДенисаПо характеру Тимофей неконфликтный и не слишком амбициозен, хотя планов у него всегда громадье. Поставленных целей чаще всего добивается – хотя далеко не всегда это дается ему легко.

Всё в жизни делает постепенно: сначала образование – потом семья – потом карьера.

С женщинами Тимофей ведет себя нежно и ласково. Женится на даме спокойной и мягкой – как он сам. Более темпераментные девицы Тиму бросают сами: им в отношениях с Тимофеем не хватает страстей и эмоциональности.

Имя Тимофей больше всего подходит Рыбам, Девам и Ракам

Когда День ангела Тимофея

День ангела Тимофей справляет в такие даты:

  • 1 января, 17 января,
  • 4 февраля, 6 февраля, 14 февраля, 16 февраля, 26 февраля,
  • 5 марта, 11 марта, 28 марта,
  • 29 апреля, 16 мая,
  • 2 июня, 23 июня, 25 июня,
  • 13 июля,
  • 14 августа,
  • 1 сентября, 2 сентября,
  • 11 ноября, 18 ноября, 22 ноября, 24 ноября,
  • 2 декабря, 11 декабря.

Поздравления с Днем ангела Тимофея в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем ангела, Тимофей! Желаю тебе, Тима, здоровья и богатства, удачи и любви, успеха и благополучия, счастья и восторга, уверенности и в себе, и в своём завтрашнем дне! Пусть с каждым новым днём твоя жизнь становится всё интересней, насыщенней, разнообразней и веселей.

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***

Тима, Тима, Тимофей,

Принимай же поскорей,

Поздравления слова,

Именины у тебя,

Так что на грусть рукой махни,

Пожелания прочти:

Будь по жизни оптимистом,

Там где надо, там артистом,

Горя никому не делай,

Дела оканчивай с пообедай,

И ангела благодари,

Ведь он исполнит все мечты!

***

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

***

Тимофей, с Днем ангела! Желаю, чтобы любая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Наслаждайся жизнью во всей ее красе и будь счастлив всегда и везде! Пусть каждый день для тебя будет ярким и бесподобным.

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***

Дорогой наш, славный Тимофей,

Будь всегда таким же сильным, смелым.

Будто сказочный мифический Орфей

Мастер ты любого, Тима, дела.

Поздравления скорее принимай

Ты от нас и в праздник пожелания

И друзей своих не забывай

В дни своих удач и процветания.

***

Лови поздравления на именины, Тимофей. Желаю быть успешным Тимофеем, компанейским Тимохой, добрым Тимой, веселым Тимкой. Иди по жизни смело и добивайся самого главного на жизненном пути.

Открытки с Днем ангела Тимофея – картинки

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Сейчас вы просматриваете новость «Именины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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