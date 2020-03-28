Именины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020

Главред узнал, чьи именины сегодня по церковному календарю – и подобрал самые красивые и яркие поздравления и картинки с Днем ангела Тимофея 2020.
День ангела по именам сегодня справляет Тимофей. 28 марта установлен День ангела Тимофея по церковному календарю в честь мученика Тимолая (Тимофея) Кесарийского (Палестинского).
Какой сегодня праздник и чей день ангела – читайте в нашем материале 28 марта – какой сегодня праздник: Час Земли и перевод времени в Украине.
Тимофей – значение имени и характер
Тимофей означает почитающий Бога. Другие формы имени – Тима, Тимоша и Тимоха, Тимоня и Тиманя, Тимуля, Титик, Тюня и Тим.
Читайте такжеДень ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины ДенисаПо характеру Тимофей неконфликтный и не слишком амбициозен, хотя планов у него всегда громадье. Поставленных целей чаще всего добивается – хотя далеко не всегда это дается ему легко.
Всё в жизни делает постепенно: сначала образование – потом семья – потом карьера.
С женщинами Тимофей ведет себя нежно и ласково. Женится на даме спокойной и мягкой – как он сам. Более темпераментные девицы Тиму бросают сами: им в отношениях с Тимофеем не хватает страстей и эмоциональности.
Имя Тимофей больше всего подходит Рыбам, Девам и Ракам
Когда День ангела Тимофея
День ангела Тимофей справляет в такие даты:
- 1 января, 17 января,
- 4 февраля, 6 февраля, 14 февраля, 16 февраля, 26 февраля,
- 5 марта, 11 марта, 28 марта,
- 29 апреля, 16 мая,
- 2 июня, 23 июня, 25 июня,
- 13 июля,
- 14 августа,
- 1 сентября, 2 сентября,
- 11 ноября, 18 ноября, 22 ноября, 24 ноября,
- 2 декабря, 11 декабря.
Поздравления с Днем ангела Тимофея в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем ангела, Тимофей! Желаю тебе, Тима, здоровья и богатства, удачи и любви, успеха и благополучия, счастья и восторга, уверенности и в себе, и в своём завтрашнем дне! Пусть с каждым новым днём твоя жизнь становится всё интересней, насыщенней, разнообразней и веселей.
***
Тима, Тима, Тимофей,
Принимай же поскорей,
Поздравления слова,
Именины у тебя,
Так что на грусть рукой махни,
Пожелания прочти:
Будь по жизни оптимистом,
Там где надо, там артистом,
Горя никому не делай,
Дела оканчивай с пообедай,
И ангела благодари,
Ведь он исполнит все мечты!
***
От души тебя поздравим,
Наш любимый Тимофей,
Дружно мы тебе желаем
Новых веяний, идей!
Ты отличный, сильный парень,
Смелость льется через край,
Пусть придет к тебе удача,
Ты желанье загадай.
***
Тимофей, с Днем ангела! Желаю, чтобы любая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Наслаждайся жизнью во всей ее красе и будь счастлив всегда и везде! Пусть каждый день для тебя будет ярким и бесподобным.
***
Дорогой наш, славный Тимофей,
Будь всегда таким же сильным, смелым.
Будто сказочный мифический Орфей
Мастер ты любого, Тима, дела.
Поздравления скорее принимай
Ты от нас и в праздник пожелания
И друзей своих не забывай
В дни своих удач и процветания.
***
Лови поздравления на именины, Тимофей. Желаю быть успешным Тимофеем, компанейским Тимохой, добрым Тимой, веселым Тимкой. Иди по жизни смело и добивайся самого главного на жизненном пути.