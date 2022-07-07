День ангела Ивана – душевные поздравления, красивые открытки и картинки именинникам

День ангела Ивана 2022 / depositphotos.com/

День ангела Ивана в июле православная церковь отмечает 15 раз: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 25, 27, 29, 31 июля. Одним из самых "популярных" днем июльских именин Ивана стало 7 июля. Именно в этот день почитается праздник Рождество Иоанна Крестителя.

В народе 7 июля также отмечают праздник Ивана Купала. О главных табу дня, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.

О том, кого можно поздравить в средине лета, читайте в материале: День ангела в июле 2022 по церковному календарю: кто отмечает именины.

Имя Иван с древнееврейского переводится как "благодать Божья". С самого детства Ванечки наделены добротой, честностью, острым умом и целеустремленностью. Они становятся надежными друзьями и верными мужьями. В большинстве своем Иваны – однолюбы и долго выбирают себе спутницу жизни. Ваня – отличный отец и ставит интересы семьи на первое место.

С днем ангела Ивана – открытки, картинки и поздравления в прозе и стихах

Ванечка! От всей души поздравляем и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее: любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

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Ваня, сегодня твой день, сегодня твой праздник. Так пусть же сегодня удача улыбнётся тебе широкой улыбкой и подарит то, что ты так давно хотел. А ещё хочу пожелать простого человеческого счастья — светлого, безграничного, искреннего и постоянного.

С днем ангела Ивана картинки

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Иван, благодаря твоей силе воли ты сможешь воплотить абсолютно все свои планы. Желаю не медлить, а четко идти к намеченным целям, не сворачивая в кюветы жизни. Пусть радостью наполняется душа от улыбок самых родных людей, а любовь согревает твое сердце каждый день.

С днем ангела Ивана открытки

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Ваня, желаю чтобы у тебя всегда хватало сил и терпения на все твои мечты. Пусть в доме царит порядок и понимание и всегда вкусно пахнет, пусть на работе будет уважение коллег, а в жизни все всегда получается. Будь здоров телом и спокоен душой.

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Тебе, Иван, желаю счастья,

Пусть ждёт везение в миг любой,

Начнут желания сбываться

Придёт во всём успех большой!

Мечты скорей осуществятся,

А сердце бьётся от любви:

Всего, что хочешь, добивайся

И смело, радостно живи!

Картинки с днем ангела Ивана

***

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!

День Ивана открытки

***

Тебе я от чистого сердца, Иван,

Желаю здоровья, добра и удачи!

Пусть деньги к тебе сами лезут в карман,

Чтоб ты становился только богаче!

Желаю успехов всегда и во всем,

Взаимной любви и лишь верных друзей,

Счастливее, Вань, становись день за днем,

Пусть все хорошо будет в жизни твоей!

Поздравления с днем ангела Ивана

***

Удивительной и прекрасной

Пусть будет жизнь твоя всегда,

Пусть будет с сердцем ум согласен

И бесхитростной открытая душа.

Тебе, Иван, желаю счастья,

Здоровья прочного на все года,

Удачи, радости, взаимопонимания,

Во всем успехов и без особого труда!

День ангела Ивана 2022

С днем ангела Ивана картинки