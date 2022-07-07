День ангела Ивана – душевные поздравления, красивые открытки и картинки именинникам

Поздравления с днем ангела Ивана в прозе и стихах, душевные картинки и прикольные открытки именинникам - в подборке Главреда.
День ангела Ивана в июле православная церковь отмечает 15 раз: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 25, 27, 29, 31 июля. Одним из самых "популярных" днем июльских именин Ивана стало 7 июля. Именно в этот день почитается праздник Рождество Иоанна Крестителя.
В народе 7 июля также отмечают праздник Ивана Купала. О главных табу дня, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.
О том, кого можно поздравить в средине лета, читайте в материале: День ангела в июле 2022 по церковному календарю: кто отмечает именины.
Имя Иван с древнееврейского переводится как "благодать Божья". С самого детства Ванечки наделены добротой, честностью, острым умом и целеустремленностью. Они становятся надежными друзьями и верными мужьями. В большинстве своем Иваны – однолюбы и долго выбирают себе спутницу жизни. Ваня – отличный отец и ставит интересы семьи на первое место.
С днем ангела Ивана – открытки, картинки и поздравления в прозе и стихах
Ванечка! От всей души поздравляем и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее: любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!
***
Ваня, сегодня твой день, сегодня твой праздник. Так пусть же сегодня удача улыбнётся тебе широкой улыбкой и подарит то, что ты так давно хотел. А ещё хочу пожелать простого человеческого счастья — светлого, безграничного, искреннего и постоянного.
***
Иван, благодаря твоей силе воли ты сможешь воплотить абсолютно все свои планы. Желаю не медлить, а четко идти к намеченным целям, не сворачивая в кюветы жизни. Пусть радостью наполняется душа от улыбок самых родных людей, а любовь согревает твое сердце каждый день.
***
Ваня, желаю чтобы у тебя всегда хватало сил и терпения на все твои мечты. Пусть в доме царит порядок и понимание и всегда вкусно пахнет, пусть на работе будет уважение коллег, а в жизни все всегда получается. Будь здоров телом и спокоен душой.
***
Тебе, Иван, желаю счастья,
Пусть ждёт везение в миг любой,
Начнут желания сбываться
Придёт во всём успех большой!
Мечты скорей осуществятся,
А сердце бьётся от любви:
Всего, что хочешь, добивайся
И смело, радостно живи!
***
Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!
***
Тебе я от чистого сердца, Иван,
Желаю здоровья, добра и удачи!
Пусть деньги к тебе сами лезут в карман,
Чтоб ты становился только богаче!
Желаю успехов всегда и во всем,
Взаимной любви и лишь верных друзей,
Счастливее, Вань, становись день за днем,
Пусть все хорошо будет в жизни твоей!
***
Удивительной и прекрасной
Пусть будет жизнь твоя всегда,
Пусть будет с сердцем ум согласен
И бесхитростной открытая душа.
Тебе, Иван, желаю счастья,
Здоровья прочного на все года,
Удачи, радости, взаимопонимания,
Во всем успехов и без особого труда!