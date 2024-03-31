Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки

Не забудьте поздравить родных и близких с Днем смеха.

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Поздравления с 1 апреля прикольные / Фото: Главред

День Смеха отмечают 1 апреля каждый год в мире и в Украине. Как поздравить с первым апреля? Мы подготовили для вас поздравления с 1 апреля, которые понравятся любому.

Поздравления с 1 апреля в стихах

Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

видео дня

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Поздравления с 1 апреля прикольные / Фото: Главред

В День Смеха искристого

Юмора чистого,

Шуток потоньше,

Жизни подольше!

***

Сегодня будем мы смеяться

И веселиться, и шутить,

День смеха дружно отмечаем,

Нам в этот день нельзя грустить,

Желаем всем мы море счастья,

В глазах пускай не будет слез,

Пусть, несмотря на все проблемы,

Всегда на шутки будет спрос!

Поздравления с 1 апреля картинки / Фото: Главред

Розыгрыши, смех и шутки,

И повсюду прибаутки.

Это, смеха день настал,

Смех, на целый день пристал.

Поздравления с 1 апреля короткие / Фото: Главред

Поздравляю всех вас я,

Всем улыбок и добра.

Смех продляет жизнь, друзья,

Хохочите до утра.

***

В День Смеха искристого

Юмора чистого,

Шуток потоньше,

Жизни подольше!

Как поздравить с днем смеха / Фото: Главред

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