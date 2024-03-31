Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки

День Смеха отмечают 1 апреля каждый год в мире и в Украине. Как поздравить с первым апреля? Мы подготовили для вас поздравления с 1 апреля, которые понравятся любому.
Поздравления с 1 апреля в стихах
Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!
В День Смеха искристого
Юмора чистого,
Шуток потоньше,
Жизни подольше!
***
Сегодня будем мы смеяться
И веселиться, и шутить,
День смеха дружно отмечаем,
Нам в этот день нельзя грустить,
Желаем всем мы море счастья,
В глазах пускай не будет слез,
Пусть, несмотря на все проблемы,
Всегда на шутки будет спрос!
Розыгрыши, смех и шутки,
И повсюду прибаутки.
Это, смеха день настал,
Смех, на целый день пристал.
Поздравляю всех вас я,
Всем улыбок и добра.
Смех продляет жизнь, друзья,
Хохочите до утра.
***
В День Смеха искристого
Юмора чистого,
Шуток потоньше,
Жизни подольше!
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