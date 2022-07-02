Поздравления с Вознесением Господним в прозе, красивые картинки и открытки к празднику

Поздравления на Вознесение Господне 2022 в прозе и стихах, сердечные открытки и картинки - в подборке Главреда.
Православные христиане отмечают светлый праздник Вознесения Господня 2 июня. Эта дата совпадает с 40 днем по Пасхе и входит в число важных двунадесятых праздников.
О том, какие церковные праздники ждут нас в первом месяце лета, читайте в материале: Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты.
Поздравления с Вознесением Господним, открытки и картинки напомнят родным и близким о важном православном празднике.
Вознесение Господне 2022 – картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах
Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, спокойствие и любовь.
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Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!
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С Вознесением Господним поздравляю весь христианский народ и хочу пожелать благословенности во всем, смирения, терпимости, жизненной мудрости, а еще дарите частичку своей души окружающим, ведь так мир станет намного душевнее и добрее!
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Звон колоколов несёт нам радостную весть — наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани Вас Господь!
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С Вознесением Господним
Принимайте поздравления,
Небеса благодарите
За прекрасные мгновения.
Благодать сойдет большая
Пусть на всю вашу семью.
Будьте счастливы, здоровы, —
От души вам говорю.
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С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
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Поздравляю с Господним Вознесением,
С днем вечной жизни торжества!
Желаю искренности и смирения,
Святой молитвы волшебства.
Пусть Ангел мир тебе подарит,
В душе огонь добра горит.
Желаю жить всегда на славу,
И пусть Господь тебя хранит!