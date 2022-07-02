Поздравления с Вознесением Господним в прозе, красивые картинки и открытки к празднику

Вознесение Господне 2022 - картинки, открытки , поздравления / depositphotos.com/

Православные христиане отмечают светлый праздник Вознесения Господня 2 июня. Эта дата совпадает с 40 днем по Пасхе и входит в число важных двунадесятых праздников.

О том, какие церковные праздники ждут нас в первом месяце лета, читайте в материале: Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты.

Поздравления с Вознесением Господним, открытки и картинки напомнят родным и близким о важном православном празднике.

Вознесение Господне 2022 – картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах

Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, спокойствие и любовь.

Вознесение Господня картинки

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Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

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С Вознесением Господним поздравляю весь христианский народ и хочу пожелать благословенности во всем, смирения, терпимости, жизненной мудрости, а еще дарите частичку своей души окружающим, ведь так мир станет намного душевнее и добрее!

Вознесение Господня открытки

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Звон колоколов несёт нам радостную весть — наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани Вас Господь!

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С Вознесением Господним

Принимайте поздравления,

Небеса благодарите

За прекрасные мгновения.

Благодать сойдет большая

Пусть на всю вашу семью.

Будьте счастливы, здоровы, —

От души вам говорю.

Вознесение Господня поздравления картинки

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С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

Вознесение Господня 2022 открытки

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Поздравляю с Господним Вознесением,

С днем вечной жизни торжества!

Желаю искренности и смирения,

Святой молитвы волшебства.

Пусть Ангел мир тебе подарит,

В душе огонь добра горит.

Желаю жить всегда на славу,

И пусть Господь тебя хранит!

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Поздравления с Вознесением Господним в картинках