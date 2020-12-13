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С Днем ангела, Андрей – красивые поздравления в праздник Андрея Первозванного

13 декабря 2020, 00:23

Оригинальные и прикольные поздравления с Днем Андрея – своими словами в прозе, душевные стихи, короткие смс и открытки-поздравления с Андреем – в материале.

Прикольные открытки и поздравления с Днем Андрея - фото, GIF, тексты
Прикольные открытки и поздравления с Днем Андрея - фото, GIF, тексты

С праздником Андрея фото и поздравления своими словами дарят 13 декабря – в праздник святого Андрея Первозванного.

В этот день звучат прикольные поздравления с Днем Андрея в прозе и трогательные стихи Андрею, имениннику присылаются красивые открытки с днем ангела Андрею, а знакомым – просто христианские картинки-поздравления с Андреем.

Как отмечается День Андрея Первозванного в 2020 году, что нельзя делать в Андреев день и гадания на Андрея – все приметы и традиции праздника Главред собрал в материале Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь.

З Днем ангела, Андрій - привітання українською мовою

День Андрея Первозванного – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днём Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведёт тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всём!

***

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***

Андрей! Пусть сбудется все, что ты хочешь. Пусть будет рядом все, что ценно и дорого. Большой тебе любви, здоровья и счастья в день твоего святого!

***

Тебе желаю я, Андрей,

Чтоб жил всегда в кругу друзей,

Чтоб был красив ты и подвижен,

Вниманьем женским не обижен,

Удачу чтоб за хвост держал,

От жизни счастья только ждал,

Чтоб был любовью ты согрет,

Прожил безбедно много лет.

***

Пусть принесет Святой Андрей

Здоровье, силы и терпение,

Чтоб все мечты сбылись скорей,

Надежды, планы и стремления!

***

Древние греки называли Андреем мужественного человека, так пусть же вся смелость, что таится в твоем имени, поможет тебе дерзко вырвать счастье из рук судьбы и держать его много лет, чтобы каждый день мы видели улыбающегося мужчину, одаренного щедрой удачей.

***

День ангела, прекрасный день,

Прими, Андрюша, поздравленья,

Пускай удача за тобою ходит, словно тень,

Пусть дарит жизнь лишь только вдохновенья.

Здоровья крепкого желаем от души,

Пусть непременно сбудутся твои мечты.

Пускай одарит тебя судьба сполна,

Пускай везёт тебе во всём, всегда.

***

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***

С днем святого Андрея Первозванного! Желаю в насыщенный и яркий жизненный путь каждое утро отправляться налегке, имея за плечами упакованную горсть успеха и уверенности в себе, коробочку счастья в солнечной обертке любви и кошелек, набитый не просто деньгами — а удачей!

***

По земле крадутся слухи —

Нынче праздник у Андрюхи!

И желаю я сейчас

Денег значимый запас!

Чтоб безоблачные дали

Тебя к счастью увлекали,

И везенье, словно тень,

Мчалось рядом каждый день!

***

Поздравляем с днем ангела, Андрюшенька! Пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! Пусть все твои желания сбудутся! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь!

***

Хочу пожелать в День святого Андрея Первозванного надежных друзей, заботливых родных, любви, множество невероятно счастливых мгновений в жизни, замечательного настроения, ярких эмоций.

***

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

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Стильное и красивое видео-поздравление с Днем ангела, Андрей

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