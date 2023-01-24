С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивых

Ежегодно православная церковь чтит память святой великомученицы Татьяны. Верующие в Татьянин день 2023 посещают праздничные богослужения и поздравляют всех носительниц этого имени, желая им покровительства святой. Главред предлагает поздравить с Днем Татьяны красивыми и теплыми словами, открытками и картинками.
Также Главред предлагает узнать историю праздника, традиции и запреты на этот день "Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника".
Татьянин день: все о празднике
25 января православные чтут память святой великомученицы Татьяны, которая отдала свою жизнь за веру в Иисуса Христа. Молодая девушка приняла решение посвятить себя вере в Бога, но ее попытались заставить молиться идолам. Сила ее молитвы творила чудеса – рушила храмы божеств, статуи, заставляла ангелов спускаться с небес. Во время своих молитв Татьяна говорила с Богом, чем заставляла уверовать в Христа своих мучителей. Несмотря на это ее и ее отца лишили жизни после трех дней принуждения к вере в идолов божеств.
Татьянин день: поздравления в прозе
Поздравить с днем Татьяны красивыми и теплыми словами может каждый. Мы предлагаем несколько вариантов поздравлений своими словами для подруг, родных и коллег. Сделать полнее поздравление можно с помощью открытки или картинки.
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Поздравляю с Днем Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, отличного настроения и смелости души, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Будь любима и пусть все твои желания, мечты обязательно осуществляются.
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Поздравляю с днем Татьяны! Желаю побольше чудес в жизни, веры в хорошее и доброе, мира, успехов и уюта в доме. Пусть в доме всегда царит достаток и любовь, а в сердце будет покой.
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Пусть Святая Татьяна будет для тебя путеводной звездой и защитницей по жизни! Желаем счастья, уюта, благополучия и семейного тепла.
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В Татьянин день желаю успехов в учебе, профессии, самосовершенствовании, а также семейного уюта и тепла. Пусть все невзгоды покинут ваш дом, мечты сбываются, а судьба всегда улыбается.
Татьянин день в Украине 2023: поздравления в стихах
Пожелать добра и защиты святой великомученицы можно не только своими словами, но и в стихах. Короткие, прикольные и красивые стихи, а также открытки к ним можно найти здесь.
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В Татьянин день хочу тебя поздравить
И пожелать здоровья и любви.
Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,
Благословит все дни твои!
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В Татьянин день тебе желаю,
Добра, безмерной красоты,
И от души сегодня я поздравляю,
Сделаю что скажешь, только попроси.
Пусть же ласка, и любовь, и вдохновение,
Уверенно в судьбу войдут,
Тебе желаю искреннего везения,
Пусть сомнения прочь все уйдут!
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В Татьянин день хочу пожелать
Душой любить, улыбкой сиять,
День ангела - такой он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть осуществляются все мечты,
И в жизни будет много доброты!
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Пусть Татьяна святая
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет!
В этот праздник чудесный
Я тебе пожелаюБыть душою прелестной,
Жить любовью бескрайней!
И пусть ангела крылья
Каждый день берегут,
Поднимают над миром,
Озарив светом путь!
Открытки и картинки с Днем Татьяны
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