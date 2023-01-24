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С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивых

24 января 2023, 09:49
Расскажем, что сделала Татьяна для укрепления веры в Иисуса Христа и какие совершила чудеса.
Татьянин день 2023
Татьянин день 2023 / ua.depositphotos.com

Ежегодно православная церковь чтит память святой великомученицы Татьяны. Верующие в Татьянин день 2023 посещают праздничные богослужения и поздравляют всех носительниц этого имени, желая им покровительства святой. Главред предлагает поздравить с Днем Татьяны красивыми и теплыми словами, открытками и картинками.

Также Главред предлагает узнать историю праздника, традиции и запреты на этот день "Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника".

Татьянин день: все о празднике

25 января православные чтут память святой великомученицы Татьяны, которая отдала свою жизнь за веру в Иисуса Христа. Молодая девушка приняла решение посвятить себя вере в Бога, но ее попытались заставить молиться идолам. Сила ее молитвы творила чудеса – рушила храмы божеств, статуи, заставляла ангелов спускаться с небес. Во время своих молитв Татьяна говорила с Богом, чем заставляла уверовать в Христа своих мучителей. Несмотря на это ее и ее отца лишили жизни после трех дней принуждения к вере в идолов божеств.

Татьянин день: поздравления в прозе

Поздравить с днем Татьяны красивыми и теплыми словами может каждый. Мы предлагаем несколько вариантов поздравлений своими словами для подруг, родных и коллег. Сделать полнее поздравление можно с помощью открытки или картинки.

***

Поздравляю с Днем Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, отличного настроения и смелости души, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Будь любима и пусть все твои желания, мечты обязательно осуществляются.

***

Поздравляю с днем Татьяны! Желаю побольше чудес в жизни, веры в хорошее и доброе, мира, успехов и уюта в доме. Пусть в доме всегда царит достаток и любовь, а в сердце будет покой.

***

Пусть Святая Татьяна будет для тебя путеводной звездой и защитницей по жизни! Желаем счастья, уюта, благополучия и семейного тепла.

***

В Татьянин день желаю успехов в учебе, профессии, самосовершенствовании, а также семейного уюта и тепла. Пусть все невзгоды покинут ваш дом, мечты сбываются, а судьба всегда улыбается.

Татьянин день в Украине 2023: поздравления в стихах

Пожелать добра и защиты святой великомученицы можно не только своими словами, но и в стихах. Короткие, прикольные и красивые стихи, а также открытки к ним можно найти здесь.

***

В Татьянин день хочу тебя поздравить

И пожелать здоровья и любви.

Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,

Благословит все дни твои!

***

В Татьянин день тебе желаю,

Добра, безмерной красоты,

И от души сегодня я поздравляю,

Сделаю что скажешь, только попроси.

Пусть же ласка, и любовь, и вдохновение,

Уверенно в судьбу войдут,

Тебе желаю искреннего везения,

Пусть сомнения прочь все уйдут!

***

В Татьянин день хочу пожелать

Душой любить, улыбкой сиять,

День ангела - такой он светлый, чистый,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть осуществляются все мечты,

И в жизни будет много доброты!

***

Пусть Татьяна святая

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет!

В этот праздник чудесный

Я тебе пожелаюБыть душою прелестной,

Жить любовью бескрайней!

И пусть ангела крылья

Каждый день берегут,

Поднимают над миром,

Озарив светом путь!

Открытки и картинки с Днем Татьяны

  • День Татьяны в Украине 2023
    День Татьяны в Украине 2023
  • День Татьяны в Украине 2023
    День Татьяны в Украине 2023
  • День Татьяны в Украине 2023
    День Татьяны в Украине 2023
  • День Татьяны в Украине 2023
    День Татьяны в Украине 2023
  • День Татьяны в Украине 2023
    День Татьяны в Украине 2023
  • День Татьяны в Украине 2023
    День Татьяны в Украине 2023

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Татьянин день
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