Введение во храм Пресвятой Богородицы - теплые поздравления и трогательные открытки на 4 декабря

Православный праздник, чествующий начало благочестивого пути Девы Марии, принято отмечать просьбой у Богородицы о защите и смирении.
4 декабря православные христиане отмечают праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы Девы Марии. Считается, что именно в этот день родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна впервые отвели свою трехлетнюю дочь Марию в Храм, ведь они пообещали посвятить своего ребенка Богу.
И хотя в канонических Евангелиях это событие не упоминается, красочное его изображение можно найти в более поздних апокрифах. Так, по преданию, маленькая Мария пришла в Иерусалимский храм в возрасте трех лет, где ее встретил Первосвященник Захария, и, подчиняясь гласу Божиему, отвел девочку в Святая Святых, куда ранее допускались только первосвященники один раз в году.
Святая Мария осталась жить и учиться при храме до 12 лет (по другим источникам - до 14), пока ангел не приказал Захарии устроить для девушки смотрины женихов. Выбор пал на вдовца Иосифа, который забрал Марию из храма.
Считается, что девять лет, проведенных Марией в храме, она посвятила молитвам в Святая Святых, чтению книг и рукоделию. Пищу она принимала исключительно из рук ангела, который приходил к ней в награду за усердный труд.
Такой благочестивый путь, который Дева Мария начала в раннем возрасте, и сделал ее чистейшей из чистейших, достойной произвести на свет Сына Божьего.
В день Введения во храм Девы Марии с праздником принято поздравлять родных и близких, просить у Богородицы для них защиты и смирения.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 - поздравления в открытках та картинках
Как поздравить с Введением во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря - поздравления в стихах и прозе
Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пусть тебя окружают добрые люди. Пусть с тобой всегда будет твоя надежда и любовь. Пусть Богородица хранит тебя и твою семью от бед. Пусть твоя жизнь освещается лучами счастья. Желаю здоровья, мира, духовного роста, самореализации и хороших поступков в жизни.
***
Пусть Богородица Святая
Тебя от бед всегда хранит!
Тебе всех благ земных желаю,
Пускай в душе лишь мир царит!
Желаю каждое мгновение
Ценить всем сердцем и душой,
А также счастья ощущения,
Здоровья и любви большой!
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Сегодня праздник для всех христиан, ведь Введение во храм Пресвятой Богородицы - это тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице деве Марии, чьи родители отдали ее во служение Богу. Именно со введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и тому, что наши грехи были искуплены.
***
Маленькая девочка в Божий храм вошла,
Веру там святую для себя нашла,
Стала Богородицей нашей Пресвятой,
И сбылось пророчество жизни всей земной!
С Днем Введения во храм я вас поздравляю,
Жить в здоровье и любви от души желаю.
Богородица от бед пусть вас защищает,
Вера в Бога вас хранит, с каждым днем крепчает!
***
Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!
***
Пусть от бед убережет
Святая Богородица.
Пусть удача, счастье, радость
В вашем доме водятся.
Чтобы сердце ликовало
И жила надежда в нем.
Богородица Мария
Пусть поможет вам во всем!
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