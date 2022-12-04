Введение во храм Пресвятой Богородицы - теплые поздравления и трогательные открытки на 4 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря - поздравления с праздником Введение во храм Девы Марии / ua.depositphotos.com, pixabay.com

4 декабря православные христиане отмечают праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы Девы Марии. Считается, что именно в этот день родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна впервые отвели свою трехлетнюю дочь Марию в Храм, ведь они пообещали посвятить своего ребенка Богу.

И хотя в канонических Евангелиях это событие не упоминается, красочное его изображение можно найти в более поздних апокрифах. Так, по преданию, маленькая Мария пришла в Иерусалимский храм в возрасте трех лет, где ее встретил Первосвященник Захария, и, подчиняясь гласу Божиему, отвел девочку в Святая Святых, куда ранее допускались только первосвященники один раз в году.

Святая Мария осталась жить и учиться при храме до 12 лет (по другим источникам - до 14), пока ангел не приказал Захарии устроить для девушки смотрины женихов. Выбор пал на вдовца Иосифа, который забрал Марию из храма.

Считается, что девять лет, проведенных Марией в храме, она посвятила молитвам в Святая Святых, чтению книг и рукоделию. Пищу она принимала исключительно из рук ангела, который приходил к ней в награду за усердный труд.

Такой благочестивый путь, который Дева Мария начала в раннем возрасте, и сделал ее чистейшей из чистейших, достойной произвести на свет Сына Божьего.

В день Введения во храм Девы Марии с праздником принято поздравлять родных и близких, просить у Богородицы для них защиты и смирения.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 - поздравления в открытках та картинках

Как поздравить с Введением во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря - поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пусть тебя окружают добрые люди. Пусть с тобой всегда будет твоя надежда и любовь. Пусть Богородица хранит тебя и твою семью от бед. Пусть твоя жизнь освещается лучами счастья. Желаю здоровья, мира, духовного роста, самореализации и хороших поступков в жизни.

***

Пусть Богородица Святая

Тебя от бед всегда хранит!

Тебе всех благ земных желаю,

Пускай в душе лишь мир царит!

Желаю каждое мгновение

Ценить всем сердцем и душой,

А также счастья ощущения,

Здоровья и любви большой!

***

Сегодня праздник для всех христиан, ведь Введение во храм Пресвятой Богородицы - это тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице деве Марии, чьи родители отдали ее во служение Богу. Именно со введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и тому, что наши грехи были искуплены.

***

Маленькая девочка в Божий храм вошла,

Веру там святую для себя нашла,

Стала Богородицей нашей Пресвятой,

И сбылось пророчество жизни всей земной!

С Днем Введения во храм я вас поздравляю,

Жить в здоровье и любви от души желаю.

Богородица от бед пусть вас защищает,

Вера в Бога вас хранит, с каждым днем крепчает!

***

Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

***

Пусть от бед убережет

Святая Богородица.

Пусть удача, счастье, радость

В вашем доме водятся.

Чтобы сердце ликовало

И жила надежда в нем.

Богородица Мария

Пусть поможет вам во всем!

Другие новости: