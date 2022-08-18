Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

Яблочный Спас 2022 - картинки и поздравления / molbuk.ua

В средине августа в народе отмечают праздник урожая – Яблочный Спас. Он идет после Медового Спаса, когда православные христиане почитают дары природы и освящают их в церкви.

В этот день верующие также отмечают великий двунадесятый праздник – Преображение Господне. Как отметить этот день и нее навлечь на себя неприятности, читайте в материале: Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня.

Не забудьте поздравить близких с праздником Преображения. Открытки к этой светлой дате можно найти в материале: Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику.

На Яблочный Спас в церковь нужно нести правильные продукты. Что взять с собой, читайте в материале: Яблочный Спас 2022: что можно и что нельзя святить в церкви.

С Яблочным Спасом – картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах

Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец - Иисус Христос!

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Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю всегда находить спасение от суеты и печали в глубинах доброты своей души. Желаю мирной жизни без тревог и опасений. Желаю сладких мгновений и взаимной любви. Желаю божьей милости и неземного счастья!

Яблочный Спас картинки

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Поздравляю с прекрасным летним праздником, полным тепла, янтарного света и аромата спелых яблок — с Яблочным Спасом. Пусть сегодня, в день Преображения Господнего, преобразится весь мир, отвергнув Зло и повернувшись раз и навсегда к Добру и Справедливости. Счастья, мира, благоденствия вам. С праздником!

***

Щедрое лето в самом разгаре,

Фруктами спелыми радует нас,

Праздники лето щедро нам дарит,

Вот и пришел к нам Яблочный Спас.

Вас поздравляю с праздником этим,

Ангел Хранитель пусть вас бережет,

День, что приходит, пускай будет светел,

Силы и счастье Господь пусть дает!

С Яблочным Спасом картинки

***

Яблочный спас наступил. Поздравляю!

Счастья, тепла вам и солнечных дней,

Мира в семье, полноты урожая

Да пирогов на столе повкусней.

Пусть на душе будет чисто и ясно.

Мира, терпения, жизни без бед!

Славно трудиться, совсем не напрасно,

И быть здоровыми тысячу лет.

Открытка с Яблочным Спасом

***

Чудесны образы святые,

Иконы мирра, без прикрас,

Сегодня празднуем Господне

Преображение и Спас!

Пусть яблочные угощения

Сладки и ярки буду вновь,

Подарят радость, наслаждение,

Поселят на сердце любовь!

Добра вам всем и вдохновения,

Тепла душевного и сил,

И Божьего благословения,

Чтоб день сей счастье приносил!

Яблочный Спас 2022

***

Яблочный спас, волшебное время,

Пускай снизойдет на вас благодать,

Вам искренней веры, любви и надежды

Хочу от души сейчас пожелать.

Пускай вас Господь хранит от несчастий,

Пусть силы дает, помогает всегда,

В смирении, радости и понимании

Проходят пускай ваши года.

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