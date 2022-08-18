Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе и стихах, открытки и картинки - в подборке Главреда.
В средине августа в народе отмечают праздник урожая – Яблочный Спас. Он идет после Медового Спаса, когда православные христиане почитают дары природы и освящают их в церкви.
В этот день верующие также отмечают великий двунадесятый праздник – Преображение Господне. Как отметить этот день и нее навлечь на себя неприятности, читайте в материале: Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня.
Не забудьте поздравить близких с праздником Преображения. Открытки к этой светлой дате можно найти в материале: Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику.
На Яблочный Спас в церковь нужно нести правильные продукты. Что взять с собой, читайте в материале: Яблочный Спас 2022: что можно и что нельзя святить в церкви.
С Яблочным Спасом – картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах
Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец - Иисус Христос!
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Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю всегда находить спасение от суеты и печали в глубинах доброты своей души. Желаю мирной жизни без тревог и опасений. Желаю сладких мгновений и взаимной любви. Желаю божьей милости и неземного счастья!
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Поздравляю с прекрасным летним праздником, полным тепла, янтарного света и аромата спелых яблок — с Яблочным Спасом. Пусть сегодня, в день Преображения Господнего, преобразится весь мир, отвергнув Зло и повернувшись раз и навсегда к Добру и Справедливости. Счастья, мира, благоденствия вам. С праздником!
***
Щедрое лето в самом разгаре,
Фруктами спелыми радует нас,
Праздники лето щедро нам дарит,
Вот и пришел к нам Яблочный Спас.
Вас поздравляю с праздником этим,
Ангел Хранитель пусть вас бережет,
День, что приходит, пускай будет светел,
Силы и счастье Господь пусть дает!
***
Яблочный спас наступил. Поздравляю!
Счастья, тепла вам и солнечных дней,
Мира в семье, полноты урожая
Да пирогов на столе повкусней.
Пусть на душе будет чисто и ясно.
Мира, терпения, жизни без бед!
Славно трудиться, совсем не напрасно,
И быть здоровыми тысячу лет.
***
Чудесны образы святые,
Иконы мирра, без прикрас,
Сегодня празднуем Господне
Преображение и Спас!
Пусть яблочные угощения
Сладки и ярки буду вновь,
Подарят радость, наслаждение,
Поселят на сердце любовь!
Добра вам всем и вдохновения,
Тепла душевного и сил,
И Божьего благословения,
Чтоб день сей счастье приносил!
***
Яблочный спас, волшебное время,
Пускай снизойдет на вас благодать,
Вам искренней веры, любви и надежды
Хочу от души сейчас пожелать.
Пускай вас Господь хранит от несчастий,
Пусть силы дает, помогает всегда,
В смирении, радости и понимании
Проходят пускай ваши года.
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