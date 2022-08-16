Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня

Когда Преображение Господне 2022 / ua.depositphotos.com/

Праздник Преображения Господнего один из самых важных в христианской религии. Он относится к числу двунадесятых – один из 12 праздников, которые означают главные события в жизни Христа и Пресвятой Марии.

В народе этот день называют Яблочный Спас. Это праздник сбора урожая, который имеет языческий корни. Как отметить этот день и что можно освящать в церкви, читайте в материале: Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня.

Преображение Господне это непреходящий праздник и всегда отмечается в одну и ту же дату – 19 августа. Это торжество призвано напомнить явление Христа в божественном облике перед своими учениками Петру, Иоанну и Якову на горе Ермон. Это событие произошло в феврале – марте, однако отмечают его в августе. Таким образом, православная церковь решила с языческих праздников плавно переходить на христианские.

Преображение Господне – традиции

С вечера 18 августа в церквях начинается всенощное бдение, а наутро проводятся торжественные службы. Православные христиане ставят свечи за здравие и читают молитвы, чтобы получить Божье благословение. Этот праздник всегда приходится на Успенский пост, однако в этот день церковт разрешает сделать послабление. Можно употреблять рыбу, морепродукты, растительное масло и выпить немного вина.

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В церковь верующие несут плоды нового урожая – яблоки. Можно также освящать мед, сливы, груши, виноград. Освященными плодами нужно раздавать милостыню и угощать родственников и близких людей. Начинать праздничную трапезу стоило с яблок.

Что нельзя делать на праздник Преображения Господнего

Чтобы не навлечь на себя неприятностей и бед наши предки в этот день придерживались строгих запретов. На Преображение нельзя:

заниматься тяжелой работой и домашними делами;

рукоделием и шитьем;

есть яблоки в одиночку – плодами нового урожая принято угощать окружающих, чтобы привлечь удачу;

ругаться, спорить и желать зла другим.

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