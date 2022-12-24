С Рождеством Христовым: милые открытки, душевные поздравления в прозе и стихах

В этот день христиане готовятся к Сочельник вместе с ближайшими родными.

Рождество Христово - поздравление / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Рождество Христово - это один из самых больших праздников в церковном календаре. Христиане западного обряда празднуют его 25 декабря. Считается, что именно в эту ночь родился Иисус Христос.

Однако к рождению Христа принято готовиться заранее. Вечером 24 декабря следует садиться за праздничный стол в Сочельник.

В течение 40 дней перед празднованием верующие соблюдают строгий пост. А вот на Сочельник, когда за праздничным столом собирается вся семья, принято готовить 12 блюд.

Главред собрал душевные поздравления в прозе и стихах, а также интересные картинки.

Поздравления с Рождеством Христовым

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Поздравляю с Рождеством Христовым, пусть для вас сегодняшний день станет Днем открытых дверей. Когда все древние, и даже забытые мечты обязательно найдут свои ключи, и с легкостью откроют все щели. И вы получите безумное удовольствие от их реализации. И пусть клубочек ваших проблем, обид, ссор и неурядиц расплетется, и создаст шедевральную работу в стиле современного искусства, которая принесет вам колоссальный доход. Искренней любви, улыбок и крепкого здоровья как рождественские морозы!

***

Вифлеемская звезда ярче солнца,

Заглянет сегодня в каждое окошко,

С Рождеством вас поздравляем,

Счастья, радости желаем.

Мира, света, теплоты...

Пусть сбываются мечты!

Пусть Господь хранит от бед,

От невзгод, и от ненастья...

Ангел с неба даст совет

И наполнит сердце счастьем!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.

***

Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом

Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

Рады мы, что знакомы с вами.

А взаимности у нас с вами — рекой.

Вас мы угостим сегодня пирогами,

От праздника хотим судьбы такой,

Которая бы шла всегда за нами.

Работаем ли мы, а может, заняты делами —

У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

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