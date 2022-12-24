С Рождеством Христовым: милые открытки, душевные поздравления в прозе и стихах

Рождество Христово - это один из самых больших праздников в церковном календаре. Христиане западного обряда празднуют его 25 декабря. Считается, что именно в эту ночь родился Иисус Христос.
Однако к рождению Христа принято готовиться заранее. Вечером 24 декабря следует садиться за праздничный стол в Сочельник.
В течение 40 дней перед празднованием верующие соблюдают строгий пост. А вот на Сочельник, когда за праздничным столом собирается вся семья, принято готовить 12 блюд.
Главред собрал душевные поздравления в прозе и стихах, а также интересные картинки.
Поздравления с Рождеством Христовым
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Поздравляю с Рождеством Христовым, пусть для вас сегодняшний день станет Днем открытых дверей. Когда все древние, и даже забытые мечты обязательно найдут свои ключи, и с легкостью откроют все щели. И вы получите безумное удовольствие от их реализации. И пусть клубочек ваших проблем, обид, ссор и неурядиц расплетется, и создаст шедевральную работу в стиле современного искусства, которая принесет вам колоссальный доход. Искренней любви, улыбок и крепкого здоровья как рождественские морозы!
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Вифлеемская звезда ярче солнца,
Заглянет сегодня в каждое окошко,
С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Мира, света, теплоты...
Пусть сбываются мечты!
Пусть Господь хранит от бед,
От невзгод, и от ненастья...
Ангел с неба даст совет
И наполнит сердце счастьем!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.
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Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
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Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
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