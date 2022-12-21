Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

Исполнить самое заветное желание украинцев могут лишь ВСУ, но каждый из нас в силах сделать что-то приятное для родных и создать для них волшебную атмосферу.

Что попросить на Новый год 2023 в качестве подарка / Фото pixaby

Новый год и Рождество - самые чудесные праздники, которые каждый год с нетерпением ждут и дети, и взрослые. И хотя в 2022-м украинцы сталкиваются с трудностями из-за войны и постоянной угрозы российских ракетных атак, это не повод оставлять себя и свою семью без подарков и праздничного настроения.

Если еще год назад задумываясь над тем, что попросить на Новый год в качестве подарка, мы могли придумать кучу вариантов, то в этом году желание, наверное, у всех одно - чтобы Украина победила и вернулась мирная жизнь. Исполнить самое заветное желание украинцев могут лишь наши защитники, но каждый из нас в силах сделать что-то приятное для своих родных и близких и создать для них волшебную и теплую атмосферу.

Что попросить на Новый год 2023 - список

В этом году как никогда актуальны подарки, которые ранее могли считаться банальными - теплые носки или тапочки, вязаный шерстяной свитер или уютный плед. Каждый из этих подарков будет просто незаменим в холодную зимнюю пору, когда из-за ракетных ударов многие страдают без электричества и отопления.

Свитер с принтом - отличный подарок на Новый год 2023 / Фото pixaby

Если вам надоели новогодние принты с оленями, санями, снежинками, то можно отдать предпочтение качественному шерстяному изделию.

Так как хозяином 2023 года будет Черный Водяной Кролик, то стоит отдавать предпочтение всему натуральному. Ему обязательно понравится все плетеное и вязанное. К слову, ранее Главред уже писал, какие цвета будут самыми актуальными, для того, чтобы задобрить Кролика. В этих же оттенках можно покупать и вещи в подарок, если вы не знаете любимый цвет того человека, которому он предназначается.

Гирлянда — одно из самых привычных новогодних украшений, но в этом году она станет и отличным подарком, особенно если будет работать от батареек. Дело в том, что с ее помощью можно осветить квартиру, пока отключено электричество, а значит человек, которому вы положите гирлянду под новогоднюю елочку, каждый раз будет вспоминать вас с благодарностью.

Гирлянда на батарейках поможет при отсутствии света дома / Фото pixabay.com

Еще один вариант того, что можно попросить в подарок на Новый год или подарить самому - это свечи. Чтобы не быть банальным, отдавайте предпочтение не обычным классическим, а, например, ароматическим или хэнд-мейд свечам из натурального воска.

Также хорошим подарком на Новый год 2023 станут шахматы, шашки, нарды и любые другие настольные игры, которые помогут скоротать вечер.

Термокружки с каждым годом становятся красивее, функциональнее и экологичнее. Поэтому если вы решите презентовать ее в качестве подарка, то точно не прогадаете. Можно выбрать оригинальные модели с патриотическим принтом.

Если вы выбираете подарок для девушки, сестры, мамы или подруги, то ювелирное украшение может стать идеальным подарком на Новый год. Сейчас каждый хочет иметь что-то патриотическое, поэтому можно выбрать золотое или серебряное изделие в виде карты или государственных символов Украины.

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