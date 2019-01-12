Бойня в Керчи: много пострадавших до сих пор находятся в больницах

В больницах до сих пор находятся 12 пострадавших в результате бойни в Керчи / twitter.com/sledcom_rf

После массового убийства в политехническом колледже в Керчи (находится в захваченном Россией Крыму), которое произошло в октябре 2018 года, 12 человек остаются в больницах.

Десять пострадавших в результате бойни в Керчи находятся в больницах столицы РФ Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на так называемый "минздрав" оккупированного полуострова.

"…двое (пострадавших — Ред.) ранее были переведены в Крым из Краснодара и продолжают лечение здесь", — отмечается в материале.

Напомним, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — якобы покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.