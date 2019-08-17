"Мразь, никак не подавится": Грымчак в суде жадно съел шаурму - фото

Грымчак в зале суда съел шаурму / facebook.com/ViacheslavBalitskii

В субботу, 17 августа, в Черниговском суде во время заседания задержанный замминистр по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак съел шаурму.

П информации, блюдо быстрого приготовления ему принесли прямо в зал заседаний.

Фотографию жующего Грымчака в социальной сети Facebook опубликовал Вячеслав Балицкий.

"Еще месяц назад он пил дорогой коньяк и закусывал сыром Пуле. А сегодня с жадностью жует черниговскую шаурму в суде. Говорит "добрі люди" принесли", – подписал фотографию Балицкий.

Отметим, фотография вызвала эмоции у пользователей Сети, и они стали ее активно комментировать.

"Это чмо оказывается было при союзе рьяным коммунистом, потом зад лизал Януковичу, потом за парашу, а теперь вот сидит гнида и никак не подавится. Мразь", - высказалась Ася Абдулова.

"Главное, чтоб сокамерники это фото не увидели, страшно подумать, шо они потом с ним нафантазировать могут:-)", - отметила Леля Мур.

"И все-таки жизнь - это чудо! А чудо не запретишь! Да здравствует амплитуда - то падаешь, то летишь!", - сказала Татьяна Железко.

"Какой мерзкий человек...смотрела его выступления на каналах.как он себя там вел,высокомерно,вызывающе,тварь", - добавила Людмила Яненская.

Читайте также"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибкиНапомним, ранее сообщалось, в субботу, 17 августа, Деснянский районный суд Чернигова провел новое заседание, во время которого следственный судья Наталья Лямзина решила исправить ошибки и оставить в силе решение о мере пресечения для заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака.

Однако, оглашая новое решение, судья допустила очередные ошибки в своем постановлении, заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"Во-первых, видимо надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака - ред) в СИЗО ", - пояснила адвокат.