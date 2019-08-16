В Чернигове начался суд по делу Грымчака

Юрий Грымчак / byut.com.ua

В пятницу, 16 августа, в Чернигове Деснянский районный суд начал избирать меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

Ранее в Деснянский райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения Грымчаку.

Согласно автоматическому распределению судебных дел, его будет рассматривать следственная судья Наталья Лямзина.

Также в пресс-службе сообщили, что в ходатайстве прокуроры просят суд взять под стражу как Грымчака, так и его помощника Овдиенко с возможностью внесения залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Оба они подозреваются в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Напомним, ранее адвокат Грымчака рассказала о требовании прокуратуры.