Арест с миллионным залогом: адвокат Грымчака рассказала о требовании прокуратуры

Юрия Грымчака перевезли в Следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.
Прокуратура оформила судебное ходатайство по делу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.
Как сообщила его адвокат Татьяна Матяш, Грымчака просят взять под стражу с возможностью внесения залога в 12,5 млн грн.
Меру пресечения будет избирать Деснянский районный суд Чернигова сегодня после 17.00.
Отметим, ранее Грымчака перевезли в Следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.
Читайте такжеМиллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия Грымчака
Напомним, Генпрокуратура объявила подозрение Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.