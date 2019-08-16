Арест с миллионным залогом: адвокат Грымчака рассказала о требовании прокуратуры

Юрий Грымчак / Фото: Радио Свобода

Прокуратура оформила судебное ходатайство по делу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Как сообщила его адвокат Татьяна Матяш, Грымчака просят взять под стражу с возможностью внесения залога в 12,5 млн грн.

Меру пресечения будет избирать Деснянский районный суд Чернигова сегодня после 17.00.

Отметим, ранее Грымчака перевезли в Следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

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Напомним, Генпрокуратура объявила подозрение Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.