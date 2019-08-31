Российскому агенту из Укроборонпрома дали тюремный срок

Агент ФСБ работал на Укроборонпроме / Фото: скриншот из видео

Агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий государственного концерна Укроборонпром, 31 августа приговорен судом к девяти годам лишения свободы.

"Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован", - сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник за финансовое вознаграждение передавал российским спецслужбам информацию о работе стратегически важного предприятия страны и в целом о ситуации в Запорожской области.

"Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма. Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения", – отметили в СБУ.

/ Фото: пресс-служба СБУ

Российский наемник признал свою вину, суд доказал факт государственной измены, определив наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Москве в драке убили воевавшего против Украины на Донбассе (в Зайцево и под Авдеевкой) спецназовца ГРУ - Никиту Белянкина.