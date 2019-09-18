Князев озвучил версии дерзкого убийства чиновника в Запорожской области

Сергей Князев / УНИАН

В Запорожской области проводится полицейская операция в связи с убийством заместителя председателя Акимовкой объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев в хорде брифинга в среду, 18 сентября.

По его словам, правоохранители рассматривают несколько версий убийства, но среди них пока что нет политической.

"Относительно рабочих версий рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью, коммерческой деятельностью, политической версии пока нет", - рассказал Князев.

При этом он добавил, что полиция изъяла оружие, из которого могли стрелять в Кириллова.

Напомним, что утром 18 сентября в пгт. Акимовка Запорожской области неизвестный расстрелял у здания совета поселка заместителя главы ОТО Дмитрия Кириллова.