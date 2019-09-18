В Запорожской области на глазах десятков людей неизвестный расстрелял замглавы ОТГ

В Запорожской области убили замглаву ОТГ / 0619.com.ua

Утром 18 сентября в пгт. Акимовка Запорожской области неизвестный расстрелял у здания совета поселка заместителя главы ОТГ Дмитрия Кириллова.

Убийца пальнул в безоружного Кириллова с автомата Калашникова, а когда тот упал на землю, еще несколько раз выстрелил в упор, передает сайт Мелитополя.

Свидетелями убийства стали десятки жителей Акимовки. В области обьявлен план Перехват, в полиции разыскивают душегуба.

Кириллову было 42 года, он занимался гуманитарными вопросами в ОТГ.

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