Ехали в украинский Мариуполь: в Донецкой области поймали боевиков "ДНР"

Боевики "ДНР" / УНИАН

Правоохранители в Донецкой области задержали двух боевиков "ДНР". Отмечается, что мужчин выявили на блокпосте при въезде в Мариуполь

"На блокпосте, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане, которые по поисковой базе Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формированиям Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что пособников оккупантов подозревают по статье 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Боевиков передали сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для выяснения всех обстоятельств.

Как ранее сообщал Главред, бывший боевик ОРДЛО добровольно сдался украинским правоохранителям.