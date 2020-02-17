"Понял, что бандиты": экс-боевик "народного ополчения" сдался полиции

Боевики "ДНР" / УНИАН

Бывший боевик ОРДЛО добровольно сдался украинским правоохранителям. Так, житель Селидово Донецкой области в сентябре 2014 года вступил в ряды террористов.

Отмечается, что он был членом вооруженного формирования под названием "Донецкое народное ополчение".

"Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие и назначили дежурным на блокпосту вблизи Ясиноватой. Там вместе с другими боевиками он проверял автотранспорт и документы у лиц, пересекавших блокпост", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

По его словам, он через несколько дней понял, что пришел к бандитам, и не получив обещанных денег он сдал оружие и покинул блокпост.

"В течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, пытаясь избежать наказания за службу в НВФ. Узнав, что закон дает таким, как он, возможность освободиться от уголовной ответственности, мужчина обратился в местное отделение полиции с повинной", - отметили в полиции.

Как ранее сообщал Главред, главарь боевиков "ДНР" Александр Ходаковсий рассказал о побеге террористов из Авдеевки