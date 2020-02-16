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"Вся Донецкая область": главарь боевиков "ДНР" посетовал на побег "ополченцев"

16 февраля 2020, 09:22

Александр Ходаковский рассказал, как 90 террористов сбежали из Авдеевки

Александр Ходаковский
Главарь боевиков "ДНР" Александр Ходаковский / asn.in.ua

Главарь боевиков "ДНР" Александр Ходаковсий рассказал о побеге террористов из Авдеевки. По его словам, без предупреждения свои позиции бросили десятки наемников Путина.

"Было настоящим сюрпризом, когда 90 человек "ополчения" вышли из Авдеевки. Накануне мы их даже усилили разными видами вооружения. Они жаловались, что центральный штаб, тогда возглавляемый министром обороны Стрелковым, плохо их снабжает. Мы не смотрели – наше подразделение – не наше, у нас стояли общие задачи – не допустить противника, потому делились. И вдруг они оставили Авдеевку, ссылаясь на распоряжение центрального штаба", - рассказал Ходаковский в интервью Комсомольской правде.

При этом он отметил, что на тот момент рассматривались перспективы отхода к границам Донецка.

"Мы же тогда действовали автономно, исходя из своих возможностей. Шел процесс, когда более мелкие подразделения вливались в крупные, где была уже выстроена система снабжения и обеспечения. Они сохраняли свое управление, но уже подчинялись каким-то общим требованиям, чтобы выполнять определенные общие задачи", – объяснил наемник.

В то же время, он считает, что у боевиков был шанс захватить всю Донецкую область, если бы ряды "ополчения" пополнили все те, кто был против украинской власти.

"Но я хочу сказать, что если бы все те, кто ходил по улицам Донецка и захватывал здания, записались бы в ряды "ополчения", то не только Авдеевка, но и вся Донецкая область была бы нашей. Даже если бы на это решились хотя бы половина из них. Громить власть и воевать за Родину – оказалось разными понятиями", – заявил боевик.

Как ранее сообщал Главред, бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Ходаковский заявил о возвращении помощника президента РФ Владислава Суркова

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