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"Свидетельствует о признании": экс-главарь "ДНР" заявил о возвращении Суркова

14 февраля 2020, 11:33

Александр Ходаковский заявил, что Кремль разделит влияние по Украине

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский / 62.ua/

Бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Ходаковский заявил о возвращении помощника президента РФ Владислава Суркова. По словам боевика, прихвостень Путина будет заниматься вопросами так называемых республик.

При этом Ходаковский отметил, что президент России Владимир Путин решил разделить влияние по Украине.

"Козак будет отвечать за Украину, а Сурков за нас. Такое разделение свидетельствует о признании состоявшегося положения вещей – нас с Украиной нельзя рассматривать, как единое целое", – рассказал экс-главарь боевиков в своем Telegram-канале.

Также он считает, что данное решение Кремля упростит решение проблем территорий Донбасс, которые контролируют российские террористы.

Как ранее сообщал Главред, путинский наемник, сепаратист Донбасса Руслан Ушаков в Сети пожаловался на то, что стал ненужным оккупантам после того, как получил серьезное ранение.

ДНР Александр Ходаковский Владислав Сурков новости Украины новости России
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