"Мы тут и на*уй никому не нужны": сепаратист Донбасса сделал громкое заявление

Сепаратисты ОРДЛО пожаловались на условия жизни / Обозреватель

Путинский наемник, сепаратист Донбасса Руслан Ушаков (с позывным "Ухо") в Сети пожаловался на то, что стал ненужным оккупантам после того, как получил серьезное ранение.

"Люди, вот скажите, за что я это получил? Везде пинают пинками. Работать не дают. 3 года простоял в центре занятости и тихо падал снег. Вот такая штучка в меня влетела. Намотала кишки и встряла в позвоночник. Если бы не бронежилет, перерезало пополам", – пожаловался Ушаков в соцсети ВКонтакте.

Еще один наемник оккупантов Донбасса в свою очередь поспешил и ответил ему: "Братан, да мы тут и на*уй никому не нужны. Один треп везде". "

Знал бы раньше, что так с нами поступят, уехал бы. Но уже поздно", – добавил Ушаков.

"Родина бросит тебя, сынок! Причем всегда! А получил за что? За то, что повелся на российскую пропаганду! А теперь живи и мучайся", – прокомментировал переписку террористов Штефан.

Ранее Главред писал, что преподаватель философии Олег Галазюк, освобожденный из плена сепаратистов ДНР, рассказал, за что его держали в подвале в Торезе.

Галазюк сообщил, что боевики схватили его в августе 2017 года на выезде из оккупированного Тореза. Преподавателя не пытали, так как, по его словам, среди боевиков оказались его бывшие студенты. К тому же он публиковал свои статьи открыто, поэтому не было необходимости выпытывать у него какую-либо информацию.

Террористы обвинили его в "бандитизме и организованной преступности" из-за публикаций на сайте Радио Свобода.

"Моя преступность состояла в том, что очевидные для всего мира вещи, такие как то, что это оккупированные территории, согласно украинскому законодательству. Это приравнивалось к разжиганию национальной вражды и экстремизму", - сказал Галазюк.

Также напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил Зеленского в обострении ситуации в Золотом, где, по данным сепаратистов, погибли четыре боевика. По его словам, обстрел состоялся на участке разведения войск.

"Расцениваю такие действия Украины, как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан Республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского", - цитируют Пасечника сепаратистские СМИ со ссылкой на его пресс-службу.