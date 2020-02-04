"Превратить жизнь оккупантов в ад": в СНБО рассказали, как предотвратить вторжение РФ

Украинск

Сергей Кривонос / УНИАН

ий народ необходимо сделать сильны в максимально короткие сроки. По словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майора Сергея Кривоноса, именно позволит предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Хочешь мира – готовься к войне. Первый шаг – это движение сопротивления. Подробности озвучить не могу, это отдельная закрытая тема. Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населенном пункте – селе, райцентре, городе – были люди, способные дать отпор в случае агрессии, и превратить жизнь оккупантов в ад. Любыми способами – взрывая, нанося врагу точечные удары и т. д." – рассказал Кривонос в интервью Фактам.

При этом он указал, что в Москве должны понять, что Украины им не по зубам.

"Второй шаг и основа программы – территориальная оборона. Чтобы в случае чего в максимально короткое время взять под контроль стратегически важные объекты государственной и местной инфраструктуры. Принцип территориальной обороны – я защищаю себя, свою семью, свой дом, улицу, село, город, мне здесь чужаки не нужны", - объяснил замсекретаря СНБО.

Также он считает, что на фронте должна воевать украинская армия. В то же время, по мнению Кривоноса, в тылу подготовленные и мотивированные украинцы могут обеспечивать порядок и функционирование госорганов.

Как ранее сообщал Главред, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил создать в Украине частную армию.