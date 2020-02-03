В Украине хотят создать частную военную компанию из ветеранов АТО

В Украине хотят создать ЧВК из ветеранов АТО / Цензор.НЕТ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, который ранее раскрыл коварный план Путина насчет Украины и проекта Новороссия, предложил создать в Украине частную армию, в которую будут входить ветераны войны на Донбассе.

"У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку", - отметил Кривонос.

В то же время саму структуру частной военной компании Кривонос считает "громоотводом".

"Частная военная компания (ЧВК) — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - особо отметил Кривонос, передают Факты.

Добавим, что частные военные компании - предприятия, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной и защитой, нередко с участием в военных конфликтах.

Возникли ЧВК в конце 1960-х в Великобритании, их учредителями были бывшие десантники. Они тренировали военных и выполняли различные задания, в том числе боевые, в горячих точках, где была задействована британская армия.

Собственно, ЧВК и характеризуются тем, что их сотрудниками являются бывшие военнослужащие, выполняющие военные задачи, но за более высокую плату.

Читайте такжеВ СНБО оценили вероятность силового освобождения Донбасса от боевиковНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в стране призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.

Соответствующий указ был опубликован в среду, 16 января, на официальном интернет-портале главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в тексте.