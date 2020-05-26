Полиция Киева изъяла 400 тысяч долларов "воровского общака" – видео

"Неделя" хранил 400 тысяч долларов "воровского общака" / mvs.gov.ua

Спецподразделения Нацполиции в рамках расследования уголовного дела по факту убийства провели в Киеве ряд обысков, в ходе которых было изъято 400 тысяч долларов США так называемого "воровского общака". Также о подозрении сообщили бывшему "вору в законе" Андрею Недзельскому. Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В сообщении отмечается, что спецподразделения КОРД и ДСР при процессуальной поддержке прокуратуры провели обыски по делу об убийстве адепта криминального мира. В ходе мероприятий были получены финансовые средства на сумму 400 тысяч долларов, оружие, а также документы и различные черновики.

"По результатам проведения санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 400 000 долларов США, записи с указанием того, на что использовались эти деньги, оружие, в том числе и то, которое было тщательно спрятано, ценности и ценные вещи, записи "черновой" бухгалтерии, документы, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого и лиц из его окружения к совершению этого и ряда других преступлений", - отметили в полиции.

В полиции уточнили, что мероприятия проводятся по факту умышленного убийства друга "Недели", которое произошло в 2009 году.

Согласно версии правоохранителей, в то время "Андрей Львовский", он же "Неделя", намеревался стать "вором в законе". Товарищ "Недели" пытался сорвать его "коронацию" на "сходке" – из-за этого Недзельский решил от него избавиться.

Примечательно, в 2012 году Недзельский получил долгожданный статус и стал ответственным за "воровской общак".

Напомним, зимой в Украине задержали российского "вора в законе" Камо Московского, который незаконно пересек государственную границу, чтобы сбежать от уголовного преследования на территории РФ.