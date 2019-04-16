Макс Поляков

16 апреля 2019, 19:07

Предприниматель и спонсор благотворительных проектов. Сооснователь ГО "Ассоциация Ноосфера" и управляющий партнер международной компании по управлению активами Noosphere Ventures, юридическое название (Legal Name) которой звучит как - NOOSPHERE VENTURE PARTNERS LP.

Популярный выходец из Украины, живущий в Кремниевой Долине, Макс Поляков был рожден 30.06.1977 г. в городе Запорожье. В 2000 он выпустился из медицинского университета в своем родном городе.

бизнесмен и филантроп Макс Поляков
Бизнесмен и филантроп Макс Поляков

Максим Поляков начал прогрессировать в предпринимательстве год спустя. В течение последующих восьми лет он запустил и обеспечил стабильный рост для таких компаний, как сеть дейтинговых веб-сайтов Cupid Plc и аналитическая маркетинговый сервис Maxymiser.

В 2015 Максим Поляков взялся за активное освоение космических технологий. Так, он создал компанию-производителя ракет-носителей легкого класса Firefly Aerospace и платформу аналитической обработки спутников данных и фото Earth Observing System (EOS).

Кроме предпринимательских успехов, Максим Поляков благополучно развивается как ученый. Он написал более двух десятков научных работ и является соавтором одного патента. Максима Полякова многие знают как филантропа и приверженца образовательных программ и событий в сфере точных наук. В Европе Максим Поляков фокусируется на развитии ракетомодельного спорта любительской категории.В 2010 году Макс Поляков управлял стартом выходом на IPO компании Cupid на London Stock Exchange. Именно тогда компания Cupid взяла лидерство в dating-индустрии с 54 млн пользователей и доходом более $83 млн за 2011 год. Также в 2011 Купид получила награду Deloitte среди самых быстрорастущих технологических стартапов в Шотландии. В 2012 Cupid признали лидером в отрасли во время мероприятия под названием одной из британских церемоний награждения. Вскоре после этого, Макс Поляков покинул команду Купида.В 2012 году Макс Поляков создал проект Renatus Media - IT-компании, которая занималась разработкой  social - мобильных игр в странах СНГ. В короткие сроки продуктовая компания привлекла более 10 млн юзеров во всем мире и, как результат, стала лидером создания игровых приложений Facebook и известных дистрибутивов приложений для мобильных устройств.

Уже в 2013 Макс Поляков получил пост управляющего партнера американского инвестиционного фонда из калифорнийского Пало Альто под названием Noosphere Ventures. В кругу интересов фонда находятся рекламные и космические технологии, hardware-стартапы, инженерия. Год спустя под эгидой Noosphere Ventures Максимом Поляковым был основан стартап EOSDA - платформу, способную анализировать данные, полученные с космических спутников.К 2017 году Макс Поляков уже был совладельцем GDM Group Holding Limited - группы компаний, работающих в области разработки ПО, видео маркетинга и продвижения на мобильных платформах, управления продажами, а также улучшения эффективности компьютерных систем. В группу вошел и ClickDealer - маркетинг-агентство с сертификатами партнерства от Google и высокими оценками от популярных медиа.

Макс Поляков обладает патентами в области космической инженерии. В 2017 году он становятся владельцами интеллектуальной собственности производителя малых ракет-носителей для выхода на малую орбиту. Проект изначально назывался Firefly Systems. По завершении сделки, компания меняет название на Firefly Aerospace. В том же году стартап EOSDA стал членом IAF - Международной астрономической федерации. Через год в "Светлячке" получают поддержку своей аэрокосмической программы от ВВС США.

Профессиональное развитие

Первый бизнес-проект Макса Полякова был основан в 2001 году и получил название IT-Ukraine. Одна из первых аутсортинговых технологических компаний восточной части Украины создавала ПО для клиентов из европейских стран, а также США.

Обеспечив хороший коммерческий старт в ИТ-отрасли, Макс Поляков вскоре запустил еще ряд стартапов, среди которых Maxymiser, HitDynamics и Сupid.

После успешной продажи компании HitDynamics в 2006 году корпорации из Америки - Hitwise, Максим Поляков получил должность вице-президента этой компании-лидера в сфере исследования потребителей. В то же время он учредил маркетинговую платформу Maxymiser. За период, когда Максим Поляков отвечал за операционное и стратегическое управлением компанией, Maxymiser стал международно признанным экспертом в оптимизации, тестировании и персонализации веб-сайтов, а также получил $15 000 000  от внешних инвесторов. У Maxymiser в клиентах были известные мировые бренды. В 2015 году компанию выкупила американская корпорация Oracle.

Ассоциация Ноосфера Макса Полякова
Ассоциация Ноосфера Макса Полякова

В 2016-м Макс Поляков назначается одним из фаундеров общественной организации под названием "Ассоциация Ноосфера". Она была призвана способствовать раскрытию молодых талантов в сфере науки и техники. Она стремится объединить ученых и технических специалистов во всем мире с целью продвижения научных исследований и технологий в бизнес-среде. Ноосфера регулярно проводит фестивали, конкурсы, соревнования с целью приобщить молодое поколение к изучению естественных наук и развить практические инженерные навыки в разных областях, включая rocket science и космическую инженерию. Вместе с тем, Макс Поляков активно сотрудничает с локальными организациями, чтобы пропагандировать изучение технических наук.

Ассоциацией Ноосфера была разработана собственная система подсчета очков - eNavigator. Устройство было успешно протестировано во время Чемпионата мира по ракетомодельному спорту, который Ноосфера провела в 2015 году во Львове. Сейчас eNavigator активно используется FAI для подсчета очков на разных авиаспортивных соревнованиях. Например, девайс использовали в 2017 году на состязаниях во Вроцлаве, Польша, а также в Китае - город Шэньчжэнь - на впервые проведенном мировом соревновании по дрон-рейсингу.

Основные достижения

Многое привнес Максим Поляков в улучшение технического потенциала Украины и её космическую отрасль. Инвестировав в американскую аэрокосмическую компанию Firefly Aerospace, Макс Поляков восстановил её работу и спас ее от экономического краха. С помощью своих революционных наработок в области космической доставки компания хочет сделать космос доступным не только для огромных транснациональных и привилегированных корпораций, но и для среднего бизнеса.

Firefly Aerospace и Макс Поляков
Firefly Aerospace и Макс Поляков

Звания и награды

В 2009 году, за блистательные успехи в бизнес-деятельности в Шотландии Макс Поляков получил звание "Предприниматель года". В 2017 году, за важный вклад в развитие систем управления, которые используются во время спортивных мероприятий, Макс Поляков завоевал звание "Почетного кавалера FAI.

Личная жизнь

В нерабочее время Макс Поляков - любящий муж и заботливый отец четырех детей.

Интересные факты

Макс Поляков собрал в свою коллекцию более 100 статуэток, выполненных из чугуна методом каслинского литья. Статуэтка "Молодой мечтатель" привлекла особое внимание Макса Полякова. Позже она стала вдохновением бизнесмена на логотип организации Ассоциация Ноосфера.

К тому же Макс Поляков - сторонник концепции Ноосферы, которую предложил Владимир Вернадский. Это философская мысль известного ученого стала неотъемлемой составляющей деятельности Макса Полякова на поприще предпринимательства и благотворительности.

Макс Поляков получил звание кандидата экономических наук. Он является автором и соавтором множества научных трудов. В его портфолио больше 20 научных статей, некоторые из них посвящены компьютерным технологиям, системам идентификации персональных данных, маркетинговым техникам и др.

Благотворительная деятельность

Noosphere Engineering School
Noosphere Engineering School

Макс Поляков - основатель ряда инженерных мероприятий и технологических конкурсов. С 2012 года он фокусируется на развитии инноваций и космических технологий в Украине, тем самым помогает реализовать потенциал ее жителей.

В 2014-м Макс Поляков открыл первую Инжиниринговую Школу Noosphere в Днепре, что в последующем стало сетью технологических лабораторий на базе лучших вузов Украины.

В таких исследовательских центрах студенты под руководством менторов создают проекты связанные с робототехникой, космической инженерией, IT-технологиями. Молодые инженеры тестируют свои разработки, участвуют в конкурсах и хакатонах.

2015 - первый год конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge. Финалисты международного состязания выигрывают грант на дальнейшую разработку своего инновационного проекта. За 4 года существования мероприятия призовой фонд увеличился с 1 M до 2 М UAH.

В этот же год Максим Поляков организовал в Украине Чемпионат Европы по космическим моделям Международной федерации аэронавтики (FAI). В 2017-м Noosphere Ventures и FAI вместе подписали официальное соглашение о глобальном техническом партнерстве. На ракетомодельных соревнованиях была впервые использована новая система автоматического подсчета очков и обработки данных - Cup Navigator. Система оптимизировала процесс подсчета очков и вывела ракетомодельные соревнования на новый уровень.

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