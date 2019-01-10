Все выше и выше: доллар рванул вверх

Почему курс доллара и евро не радует украинцев / REUTERS

В Украине снова стремительно девальвирует гривна.

По сравнению с предыдущим банковским днем, согласно официальному курсу НБУ, доллар "прибавил в весе" еще 10 копеек, а евро – 15 копеек.

Таким образом, как и предупреждали эксперты, курс доллара в Украине колеблется возле психологической отметки в 29 грн/$.

НБУ установил на 10.01.2019 следующие курсы валют:

1 долларов США – 28,1221 грн/$;

1 евро – 32,2139 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1924 грн.

Ранее финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

В то же время экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.