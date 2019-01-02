"Ждем спекуляций": названа психологическая отметка для курса доллара в Украине в 2019-м

Названа психологическая отметка для курса доллара в Украине в 2019-м / vestifinance.ru

Курс доллара в Украине в 2019 году будет колебаться возле психологической отметки в 29 грн/$.

Такой прогноз дали бизнес-аналитики, опрошенные Обозревателем.

В то же время старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин ждет более существенную девальвацию – до 28,5-31,5 грн/$.

"Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами", – рассказал он.

Ранее финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

В то же время экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.