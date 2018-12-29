Доллар подорожал, евро — "подпрыгнул": назван курс валют от НБУ

29 декабря 2018, 08:12

В Украине курс доллара ощутимо повысился.

НБУ на 23 копейки повысил курс доллара к гривне
Нацбанк на 23 копейки повысил курс доллара к гривне / cargo21vek.ru

В пятницу, 28 декабря, Национальный банк Украины на десятки копеек снизил курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара повышен на 23 копейки, а курс евро — на 48.

Официальный курс гривны на 29 декабря:

100 долларов — 2768,8264 грн (28 декабря — 2745,4979);

100 евро — 3171,4138 грн (3123,5530).

Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.

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Доллар гривна евро НБУ курс
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