"Золотой" борщ: насколько подорожало главное национальное блюдо

За год кастрюля постного борща в Украине подорожала вдвое / volshebnaya-eda.ru

За год кастрюля постного борща в Украине подорожала вдвое.

Так, морковка и свекла сейчас стоят 18 грн/кг, капуста – 15 грн/кг, картофель – 13 грн/кг.

"Есть две составляющие в борще – мясо и овощи. Если мы посчитаем по процентам роста стоимости, то здесь как раз будут лидерами овощи. Потому что они только за 2018 год подорожали больше чем на 50%", – рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Впрочем, это еще не предел, с сожалением констатируют эксперты. Ближе к весне овощи – те же капуста, свекла, морковь и лук – могут снова резко взлететь в цене, так как к тому времени их придется импортировать.

Напомним, в Украине по итогам 2018 года рекордно подорожал лук. Как подчеркнули в Госстате, цена лука за минувший год выросла на 67,5%, а в конце 2018 года украинцы уже покупали лук за почти 17 грн.

По словам Дорошенко, в связи с ухудшением погодных условий в Украине стоит ожидать "ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов". Дефицит ожидается на рынках, но может "зацепить" и отдельные магазины.

Ранее эксперт рассказал о росте цен на продукты питания за год. В Украине выросли цены на 87% продуктов социального ассортимента.