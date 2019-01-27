В Приватбанке заявили о повышении банковской комиссии: подробности

ПриватБанк

Национализированный Приватбанк намерен повысить тарифы на кассовые услуги в своих отделениях.

Такими планами поделился член правления госструктуры, руководитель "Розничного бизнеса" Алексей Шабан, передает UBR.

По его словам, сегодня тарифы Приватбанка находятся ниже рыночных, но каким будет повышение - на данный момент неизвестно.

Сейчас в Привате считают, что новые цены на кассовое обслуживание должны подтолкнуть людей и бизнес к более активному использованию системы интернет-банкинга и мобильного приложения. Цены на уделенные сервисы пообещали не повышать.

"Платежи в кассе становятся сейчас практически бессмысленными. Да, это дорогие платежи, и если клиент готов заплатить за то, чтобы кассир набрала его платеж и приняла наличку — он может заплатить. А если он может сформировать платеж сам (в интернет-банкинге), а в кассе просто сдать наличку, это уже не будет платежом. Это будет просто пополнением счета", — объяснил Шабан.

Он уверен, что новые комиссионные госбанка не оттолкнут людей.

"Считаю, что повышение тарифов в кассе не обидит наших клиентов", — отметил Шабан.