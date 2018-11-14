С весны 2019 года в Украине заработают китайские карты UnionPay от "Приватбанка"

Обещают, что карта от UnionPay не будет дороже, чем Visa или Mastercard

В украинских банкоматах и терминалах с весны 2019 года можно будет использовать карты китайской платежной системы UnionPay.

Как сообщает портал UBR.ua, обслуживать китайские карты в Украине будет Приватбанк.

"Мы находимся на финальной стадии получения членства в UnionPay: все документы уже готовы и предварительно проверены с обеих стороны, фактически, нам осталось получить несколько подписей. На текущий момент, не дожидаясь окончания этой процедуры, мы совместно с партнерами из UnionPay работаем над планом интеграции и в ближайшее время начнем практическую реализацию этого процесса. Доработки коснутся в первую очередь нашего процессинга, и сразу после — наших каналов и сервисов", - заявил один из членов правления порталу, добавив, что значительных расходов это не вызовет - требуется только модернизация программного обеспечения.

При этом пока не понятно, когда Приватбанк начнет выпускать украинские карты под UnionPay, будет ли вообще это делать, и если будет - то где будут "обкатывать" систему. Впрочем, в госбанке уже пообещали, что эта карта не будет стоить дороже карт от уже существующих в Украине платежных систем.

"Дороже стоить не будет, а в определенных случаях карта может быть очень привлекательной для клиента за счет дополнительных преимуществ. Особенно, она может быть полезна для тех, кто часто путешествует в страны Азии (люди смогут получить льготные услуги в аэропортах, скидки на транспорт, услуги Wi-Fi и многое другое)"", - заверили в Приватбанке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине заработал онлайн-платежный сервис Apple Pay.