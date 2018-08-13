СМИ разузнали, какова вероятность запуска в Украине платежного сервиса PayPal

Логотип PayPal / Finstat

Представители российского офиса популярной международной платежной онлайн-системы PayPal в самое ближайшее время намереваются организовать и провести пресс-брифинг в Украине −ради сообщения «одной грядущей новости».

Такое сообщение опубликовал портал «UBR», ссылаясь на собственные источники, непосредственно знакомые с ситуацией. Сообщается, что по будущем проекту с PayPal ведут работы в госкомпании «Укрпочта». Однако там никак это сотрудничество не подтверждают.

Косвенно тот факт, что именно через «Укрпочту» PayPal будет «заходить» в Украину, подтверждает заявление главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

«Теперь задача - получить лицензию и завести (в Украину –«Главред») современные платежные системы, например, PayPal. Таким образом, финансовые услуги, в том числе современные, станут доступными для большего количества людей», − написал он в декабре минувшего года на своей странице в социальной сети Facebook.

Участники локального рынка платежных переводов предполагают, что национальный оператор почтовой связи и транснациональная корпорация готовят специальную онлайн-платформу, которая бы позволила украинцам торговать на международных рынках. «Укрпочта» возьмет на себя функции отправителя товара, а PayPal будет отвечать за оплату и перевод денег.

По мнению экспертов, в первую очередь это коснется отечественных предпринимателей, ведущих мелкую торговлю альтернатив на крупнейших плошадках онлайн-ритейла Amazon и E-bay.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине заработал онлайн-платежный сервис Apple Pay.