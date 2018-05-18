В Украине заработал Apple Pay

В Украине с 17 мая заработал популярный сервис платежей Apple Pay.

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook, пользоваться сервисом могут клиенты ПриватБанка. Этот сервис позволит проводить платежи онлайн с помощью одного лишь смартфона.

Чтобы настроить Apple Pay, нужно обновить свое приложение Приват24 до последней версии. Сервис работает с iPhone старше 6-й версии, а также iPad и Apple Watch.

В ПриватБанке информацию о запуске Apple Pay официально не прокомментировали. Но с самого утра выложили очень намекающий твит с яблоком (символ компании Apple):

Ранее Apple показала новый iPad для школьников и назвала цена. Презентация нового гаджета корпорации состоялась в Чикаго.