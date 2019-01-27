В Украине подорожали колбаса, капуста и хлеб

хлеб / Фото: УНИАН

С начала года в Украине выросла стоимость ряда социальных продуктов питания.

Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра.

Так, колбасы с начала года подорожали на 6,2%, до 183,4 грн за кг. Выросла стоимость и капусты - на 27%, до 33,2 грн за кг.

Также подорожал пшеничный хлеб - на 9,2%, до 29,6 грн за кг, муку - на 4,9%, до 14,06 грн за кг. Кроме того, прибавили в цене макароны - на 4,7%, до 45,5 грн за кг.

Читайте также"Золотой" борщ: насколько подорожало главное национальное блюдоВ то же время ряд продуктов питания с начала года подешевел: масло - на 1,5%, до 202,1 грн за кг, крупы гречневые - на 9,8%, до 19,3 грн за кг, морковь - на 10,9% , до 10,8 грн за кг, масло - на 0,06%, до 36,3 грн за кг.

Напомним, в Украине по итогам 2018 года рекордно подорожал лук. Как подчеркнули в Госстате, цена лука за минувший год выросла на 67,5%, а в конце 2018 года украинцы уже покупали лук за почти 17 гривен.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в связи с ухудшением погодных условий в Украине стоит ожидать "ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов".