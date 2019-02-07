"Если его будут звать не Порошенко": эксперт рассказал, как новому президенту сократить тарифы вдвое

7 февраля 2019, 17:12

По его словам, есть предположения, что новая власть сможет передоговориться с МВФ, но он в успех не верит.

платежка, абонплата, тарифы, газ
Как новому президенту сократить тарифы вдвое

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич во время чата на Главреде оценил, насколько выполнимы обещания отдельных кандидатов в президенты снизить цены на газ для населения в два, а то и в четыре раза.

"Я допускаю, что какой-то президент, если его будут звать не Порошенко, попытается изменить принцип тарифообразования, чтобы стоимость газа для населения рассчитывалась по формуле "себестоимость + инвест-составляющая для Укргаздобычи". Это было бы правильно, потому что наша тарифная политика зашла в тупик", – отметил он.

Однако для него не очевиден итог таких попыток: "Наша власть превратилась из субъекта принятия решений в объект, поэтому, когда МВФ скажет "нет", никто не сможет возразить. Потому что в противном случае Киев не получит очередной транш, что, по сути, равнозначно объявлению дефолта".

Читайте такжеКак главные претенденты на пост президента Украины будут решать газовый вопросПо его словам, есть предположения, что новая власть сможет передоговориться с МВФ, но он в успех не верит. Вопрос тарифов – ключевой вопрос для Фонда, подчеркнул эксперт. Если бы Киев сохранял субъективность, тогда варианты оставались бы. Но Украина слишком зависит от западного финансирования. "Дефолт объявить, конечно, можно, но тогда Украину настигнут курсовые последствия, инфляционные и т.д.", – пояснил он.

"Вопрос тарифов – ключевая интрига для любого кандидата (кроме Порошенко), который может прийти к власти. Новому президенту нужно будет решать вопрос, потому что ситуация с тарифами близка к абсурдной, домохозяйства просто не могут платить", – рассказал Марунич.

В качестве доказательства своих слов он привел статистику: в декабре уровень оплаты снизился до 58%. В 2017 году долги по ЖКХ составляли 28 млрд грн, на конец 2018-го – 55,6 млрд грн.

"Ситуация с субсидиями также абсурдна: есть, наверное, часть людей, скрывающих доходы, но многие ведь просто не в состоянии платить коммуналку. Так что это вопрос №1, но как его решить, я не представляю. Мы уже взяли на себя обязательства, и для Украины будет очень плохо выглядеть, если новые власти откажутся от договоренностей предшественников", – отметил энергоэксперт.

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки людиПо его словам, "надо было раньше думать. Возможно, предполагалось, что ценовая гонка остановится, а она из-за девальвации и роста цен на носители не останавливается и неизвестно, когда остановится".

"С учетом того, что рост доходов населения не позволяет им платить, разумным выходом было бы возвращение к ситуации до закона об импортном паритете, когда за основу бралась стоимость добычи Укргаздобычи с предоставлением ей некой инвестсоставляющей (10-15%), и по мере роста реальных доходов домохозяйств постепенно поднимать тариф. Уменьшение до уровня 3,5-4 тысяч гривен с НДС реально, это будет в два раза меньше, чем сегодня. Это будет не рыночная цена, в учебниках по макроэкономике написано, что так делать нельзя, но властям надо определиться, что им дороже – учебник и рекомендации Запада или наши люди", – резюмировал Марунич.

Ранее в Раде предложили "списать" украинцам все долги по ЖКХ за счет госбюджета, то есть, по сути, за их собственные деньги. В период 2014-2018 годов тариф на газ для населения в Украине вырос на 1080%.

Как сообщалось, что в 2018 году число субсидиантов в Украине сократилось на 25,8% по сравнению с 2017-м. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коммунальные тарифы тарифы на газ кандидаты в президенты ЖКХ-тарифы выборы-2019 Дмитрий Марунич тарифы на отопление
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:37
Кабмин сделал более жесткими правила получения субсидий для украинцев
17:19
Поляки делают игру-хоррор про Чернобыль: опубликован трейлер Фото Видео
17:12
"Если его будут звать не Порошенко": эксперт рассказал, как новому президенту сократить тарифы вдвое Видео
17:02
Провели проверку: Выяснились новые детали в секс-домогательствах офицера ВСУ к подчиненной
16:37
Экс-невеста Кличко "избавилась" от ребенка: девочка живет с боксером в Украине Видео
16:30
Луценко извинился за причисление убитых правоохранителей к Небесной сотне
16:11
На Полтавщине осатанелые от бездорожья люди перекрыли трассу: опубликовано видео Видео
15:57
"Точно не Америка": Алексей Панин подтвердил слухи об эмиграции
15:49
"С ума сошли?": Макаревич нещадно обругал российских телепропагандистов
15:21
Прокуратура Крыма обвинила Россию в загрязнении Черного моря
14:52
Рада приняла решение по российским наблюдателям на выборах в Украине Видео
14:49
"Хочется кушать, а нельзя": Алла Пугачева в провокационном наряде пожаловалась на болезнь Видео
14:42
"Не бойтесь РФ": Яценюк призвал НАТО ускорить вступление Украины в Альянс
14:32
Прочь от Москвы: В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда в Россию "пустят под нож"
14:14
У Климкина оценили предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах Видео
14:12
"Я клоун": Зеленский запустил по соцсетям новый челлендж для украинцев
14:05
"Б*я, вибачте, будь ласка": Ирина Луценко опозорилась на трибуне Рады Видео
13:57
Рада поддержала переименование Днепропетровской области Видео
13:50
Евровидение-2019: букмекеры пророчат Украине место в тройке лидеров
13:49
В Житомире девушки-подростки жестоко избили сверстницу Видео
13:49
ЦИК проголосовала за регистрацию Порошенко кандидатом в президенты Видео
13:36
Северный поток-2 под угрозой: Украина нашла неожиданного союзника против Путина Видео
13:29
"Загорланю, как Лепс": Ракицкий объяснил, почему не поет гимн Украины Видео
13:13
Maruv выпустила конкурсную песню для нацотбора Евровидения-2019 Видео
13:00
"Впервые надеюсь, что деньги спизд*т": РФ потратит 2 миллиарда из бюджета на изоляцию интернета
12:36
"Это ты проклял": фанаты Децла с обвинениями обрушились на известного актера Видео
12:30
Предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина, - источник Фото Видео
12:14
"Брак носил формальный характер": в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности
12:01
Рада проголосовала за ориентацию Украины на членство в ЕС и НАТО Видео
12:00
"Смерть машинам": опубликовано видео самой страшной украинской трассы Видео
11:30
"Конченые на всю голову": подростки развлекались швырянием бутылок на головы прохожим Видео
11:28
В откровенном топе и бикини: стройная Вера Брежнева показала горячее пляжное фото
11:26
"Атмосферный фронт сбежал, поджав хвост": украинцев ошарашили прогнозом на конец недели Видео
11:08
"Прощай, собако*б": в сети скандал из-за побега любимого актера Путина в США Видео
10:51
Новая волна потепления: синоптик предупредила о температурных "качелях" в феврале Видео
10:40
Девушка дня Instagram: красотка с казахскими корнями Диана Коркунова Фото
10:13
В Италии погиб известный украинский бизнесмен: стали известны детали трагедии
09:54
Грустные черные лебеди Петра Алексеевича мнение
09:48
Единый электронный билет Киева: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок Видео
09:40
Во Львове задержан подозреваемый в организации убийства "Сармата" Видео
09:22
Украина должна допустить на выборы российских наблюдателей – Волкер Видео
09:12
Опасность потолстеть и плохие покупки: что сулит гороскоп в феврале Видео
08:56
"Припарковался как дерьмо": в Киеве злые пешеходы проучили известного шоумена Фото
08:30
Отравление Скрипалей: в Британии назвали имя еще одного подозреваемого Видео
08:28
Почему падает доллар и что будет дальше мнение
08:15
Резкое похолодание: синоптик предупредила об антициклоне Видео
08:03
Как главные претенденты на пост президента Украины будут решать газовый вопрос
07:56
Украина за месяц исчерпала годовые квоты на поставки сахара в ЕС
07:35
"Террор и произвол": виллу Авакова в Италии обклеили фото пострадавших активистов Фото Видео
07:29
Как провести 14 февраля: идеи для Киева Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться