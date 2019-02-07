"Если его будут звать не Порошенко": эксперт рассказал, как новому президенту сократить тарифы вдвое

Как новому президенту сократить тарифы вдвое

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич во время чата на Главреде оценил, насколько выполнимы обещания отдельных кандидатов в президенты снизить цены на газ для населения в два, а то и в четыре раза.

"Я допускаю, что какой-то президент, если его будут звать не Порошенко, попытается изменить принцип тарифообразования, чтобы стоимость газа для населения рассчитывалась по формуле "себестоимость + инвест-составляющая для Укргаздобычи". Это было бы правильно, потому что наша тарифная политика зашла в тупик", – отметил он.

Однако для него не очевиден итог таких попыток: "Наша власть превратилась из субъекта принятия решений в объект, поэтому, когда МВФ скажет "нет", никто не сможет возразить. Потому что в противном случае Киев не получит очередной транш, что, по сути, равнозначно объявлению дефолта".

Читайте такжеКак главные претенденты на пост президента Украины будут решать газовый вопросПо его словам, есть предположения, что новая власть сможет передоговориться с МВФ, но он в успех не верит. Вопрос тарифов – ключевой вопрос для Фонда, подчеркнул эксперт. Если бы Киев сохранял субъективность, тогда варианты оставались бы. Но Украина слишком зависит от западного финансирования. "Дефолт объявить, конечно, можно, но тогда Украину настигнут курсовые последствия, инфляционные и т.д.", – пояснил он.

"Вопрос тарифов – ключевая интрига для любого кандидата (кроме Порошенко), который может прийти к власти. Новому президенту нужно будет решать вопрос, потому что ситуация с тарифами близка к абсурдной, домохозяйства просто не могут платить", – рассказал Марунич.

В качестве доказательства своих слов он привел статистику: в декабре уровень оплаты снизился до 58%. В 2017 году долги по ЖКХ составляли 28 млрд грн, на конец 2018-го – 55,6 млрд грн.

"Ситуация с субсидиями также абсурдна: есть, наверное, часть людей, скрывающих доходы, но многие ведь просто не в состоянии платить коммуналку. Так что это вопрос №1, но как его решить, я не представляю. Мы уже взяли на себя обязательства, и для Украины будет очень плохо выглядеть, если новые власти откажутся от договоренностей предшественников", – отметил энергоэксперт.

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки людиПо его словам, "надо было раньше думать. Возможно, предполагалось, что ценовая гонка остановится, а она из-за девальвации и роста цен на носители не останавливается и неизвестно, когда остановится".

"С учетом того, что рост доходов населения не позволяет им платить, разумным выходом было бы возвращение к ситуации до закона об импортном паритете, когда за основу бралась стоимость добычи Укргаздобычи с предоставлением ей некой инвестсоставляющей (10-15%), и по мере роста реальных доходов домохозяйств постепенно поднимать тариф. Уменьшение до уровня 3,5-4 тысяч гривен с НДС реально, это будет в два раза меньше, чем сегодня. Это будет не рыночная цена, в учебниках по макроэкономике написано, что так делать нельзя, но властям надо определиться, что им дороже – учебник и рекомендации Запада или наши люди", – резюмировал Марунич.

Ранее в Раде предложили "списать" украинцам все долги по ЖКХ за счет госбюджета, то есть, по сути, за их собственные деньги. В период 2014-2018 годов тариф на газ для населения в Украине вырос на 1080%.

Как сообщалось, что в 2018 году число субсидиантов в Украине сократилось на 25,8% по сравнению с 2017-м.