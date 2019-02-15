В Украине арестованный российский Боинг ушел с молотка с уценкой

Арестованный российский Boeing продали на аукционе / setam.net.ua

Арестованный в Украине российский Boeing B 737/524 продан на аукционе за 17 996 665 гривен.

Самолет прибыл в Украину из Москвы еще в 2015 году, однако был арестован из-за долгов российской компании Трансаэро за обслуживание самолетов и стоянку перед аэропортом имени Игоря Сикорского, сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он является полностью пригодным к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории "СЕТАМ", который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Организаторы аукциона изначально планировали выручить за воздушное судно 850 тысяч долларов (около 23 млн грн.). В результате уценка составила не менее 5 млн гривен.

Госпредприятие "СЕТАМ" продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17 996 665 гривен. Об этом сообщили в пресс-службеМинюста Украины.

Напомним, ранее арестованное крымское судно "Норд" во второй раз не смогли продать на торгах - хотя цену лота снизили на 10 процентов.