Отдых или деньги: когда выгоднее брать отпуск в Украине

Когда выгоднее брать отпуск в Украине / Reuters

Впереди у украинцев длинные выходные: пять выходных дней подряд ожидается с 27 апреля по 1 мая.

Брать отпуск в мае в Украине финансово невыгодно, но тут есть свои нюансы.

Нужно четко понимать, что в приоритете – количество дней отдыха или сумма отпускных. С финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в марте, апреле или сентябре, отмечается в сюжете ТСН. При этом, если перед этим работник получал премии или иные официальные прибавки к зарплате – то и отпускные будут больше.

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиТем, кто предпочитает побольше отдыхать, заявление на отпуск стоит писать в месяцы, на которые приходится максимальное количество официальных государственных выходных – январь или май, к примеру.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Выходные ждут нас и благодаря празднованию Троицы 2019.

Также Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине. Главред выяснил, когда и как отрабатываем за праздники.