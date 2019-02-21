Киевлян предупредили о новом повышении коммунальных тарифов

В Киеве повысится тариф на вывоз ТБО / ukr.media

Тариф на вывоз бытовых отходов (в том числе крупногабаритных) в Киеве увеличится с 1 апреля 2019 года.

Согласно проекту распоряжения, опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации, тарифы на вывоз 1 кубического метра твердых бытовых отходов составят:

для населения - 176,26 грн (сейчас - 159,1 грн, повышение составит 10,7%);

для бюджетных учреждений - 186,94 грн (сейчас - 172,91 грн, повышение составит 8,1%);

для других потребителей - 234,22 грн (сейчас - 204,31 грн, повышение составит 14,6%).

/ kyivcity.gov.ua

Кроме того, за вывоз крупногабаритных бытовых отходов население будет платить 210,68 грн (сейчас - 175,83 грн, повышение составит 19,8%).

/ kyivcity.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на свет и тепло в Киеве собрались поднять с 1 мая 2019.