Власти решили "осчастливить" киевлян новыми тарифами на свет и тепло

В Киеве снова поднимают тарифы

Тарифы на свет и тепло в Киеве собрались поднять с 1 мая 2019.

О намерении "Киевтеплоэнерго" утвердить к этому времени новые тарифы пишет КиеVласть со ссылкой на заявление замглавы КГГА Петра Пантелеева на заседании комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Так, тарифы на тепло для населения, а также религиозных организаций и прочих учреждений собрались поднять в среднем на 18,73%. Тариф на отпуск электроэнергии планируют увеличивать в два этапа – на 31,24%.

Читайте такжеВырубят даже отопление: что делать при отключении услуг ЖКХ за долгиКак отметил Пантелеев, в связи с ростом цены на газ с 1 мая 2019 года "уже сейчас происходит формирование тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии под ТЭЦ".

Первые общественные обсуждения нового тарифа уже прошли, НКРЭКУ осталось его утвердить, признался чиновник.

Причинами роста тарифов уже традиционно назвали рост цены на газ, водоснабжение, а также необходимость заключения договора с ООО "Киевские энергетические услуги" и т.п.

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Как сообщалось, с 1 февраля в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 грн за 1 кубометр. Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн.

Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.