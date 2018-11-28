В Киеве вырастет еще один коммунальный тариф: стала известная причина

Платежки. Иллюстративное фото / УНИАН

Чиновники мэрии столицы Украины приняла решение повысить тарифы на вывоз мусора.

Соответствующее сообщение опубликовал портал UBR со ссылкой на собственные источники. Согласно имеющимся данным, цены на услуги КП "Киевкоммунсервис" увеличатся на 27% в самом ближайшем будущем.

К примеру, услуга вывоза кубического метра твердых отходов сотрудниками КП вырастет со 115 до 159,1 гривны. То бишь в среднем в месяц киевлянам вместо 20-25 гривен будут платить 26-32 гривны (с каждого прописанного в жилье человека). Гораздо сильнее вырастут цены на вывоз крупногабаритного мусора – со 115 до 195 гривен.

Источники журналистов в "Киевкоммунсервисе" утверждают, что повышение цен связано с запланированным увеличением минимальной зарплаты в 2019-м, пересмотром тарифов на захоронение отходов на полигоне №6 и на услуги по сжиганию мусора на заводе "Энергия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве увеличились тарифы на холодное водоснабжение.