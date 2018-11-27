Подорожание тепла: новые платежки придут уже в декабре

В Украине подорожают тарифы на отопление / visti.ks.ua

Из-за подорожания стоимости природного газа тариф на отопление для бытовых потребителей увеличится на 17,1%.

Как рассказали в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительные расчеты сделаны с учетом требований действующего законодательства.

"Для лицензиатов комиссии тарифы на тепловую энергию для нужд населения увеличатся в среднем на 17,1%", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

При этом средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности, для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 грн и таким образом вырастет в сравнении с предыдущей на 161 гривну, сообщает НКРЭКУ.

Что касается киевлян, то для них отопление вырастет на 18%. Уже в декабре жители столицы получат новые платежки за тепло и горячую воду.

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Как сообщили в столичной горадминистрации, киевляне, в чьих квартирах установлены тепловые счетчики, с января будут платить за каждую Гкал отопления 1654,11 грн. Это на 18,1% выше тарифа, установленного аналогичным распоряжением в июле нынешнего года.

Те, у кого счетчиков нет, станут ежемесячно оплачивать услугу из расчета 38,50 грн. за "квадрат" отапливаемой площади – на те же 18,1% больше, чем прежде.

Горячая вода также подорожала. В квартирах с полотенцесушителями тариф вырос на 17,7% до 97,89 грн./ куб. м. Без "сушилок" кубометр теплой воды с января будет стоит 90,54 грн.

Напомним, с начала 2019 года в Украине тариф на электроэнергию для оптовых потребителей может повысится на 15%.

Ранее сообщалось о том, что для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долл. Совет директоров МВФ одним из условий Украине выдвинул повышение тарифов на отопление.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента.