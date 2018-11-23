Новый скачок цен: украинцев предупредили о повышении тарифов

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию / telegraf.com.ua

С начала 2019 года в Украине тариф на электроэнергию для оптовых потребителей может повысится на 15%. Вследствие этого, увеличение платежек заметят и конечные потребители.

По сообщению главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксаны Кривенко, вследствие этого возможен скачек цен на некоторые услуги.

"Энергоатом" просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%. После повышения рентабельности компании составит 38%, а доход увеличится на 27 млрд, что сопоставимо с половиной фонда всех субсидий Украины", - написала она в Facebook.

По ее словам, "Укргидроэнерго" также предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд грн.

"ТЭЦ считают, что в следующем году им нужен дополнительный доход в размере 4,6 млрд грн и для этого мы должны увеличить тариф на 21%. Будем принимать решение, защищая интересы потребителя", - добавила Кривенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине может произойти коллапс водопроводно-канализационной отрасли.