Коммунальный коллапс: в Украине централизованное водоснабжение оказалось под угрозой

Украине грозит коммунальный коллапс / УНИАН

В Украине может произойти коллапс водопроводно-канализационной отрасли, при этом под угрозой оказалось предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотвода.

Как заявили в ассоциации Укрводоканалэкология, Кабинет министров исключил из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" средства, предусмотренные для финансирования программы "Питьевая вода Украины".

Тем самым отрасль лишилась средств на сумму около 3 млрд гривен из государственного бюджета, которые были предусмотрены на финансирование этой программы.

"Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения", - говорится в заявлении Ассоциации в Facebook.

Укрводоканалэкология обратилась с официальным письмом к главе Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам, где просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли.

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В Ассоциации добавили, что износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%.

По подсчетам экспертов, сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украине составляет около 40 млрд долларов.

Напомним, ранее КП "Киевтеплоэнерго" обнародовало проект повышения с 1 декабря 2018 года тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Кроме того, также был обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год.