"Крах ЕС": эксперт объяснил, почему Украина опоздала на "праздник жизни"

23 февраля 2019, 06:00

Будет снова "Европа нескольких скоростей", полагает аналитик.

Эксперт спрогнозировал, что ЕС ожидает судьба СССР
ЕС ожидает судьба СССР, спрогнозировал эксперт / ZN.UA

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что Европейский союз наверняка повторит судьбу Советского Союза — распадется.

Украина опоздала на "праздник жизни", страна не сможет получить от Евросоюза свыше 100 миллиардов евро на развитие инфраструктуры, как когда-то Польша, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, снова будет "Европа нескольких скоростей": будет более сильное ядро, а страны периферии вроде Греции будут отваливаться либо находиться в более свободных отношениях.

"Также важный вопрос — что делать с Италией, у которой настолько огромные долги, что она дестабилизирует всю еврозону. Для того, чтобы избавиться от долгов, Италии нужно, как вариант, опять ввести в оборот лиру, через девальвацию лиры сбросить долги и таким образом решить свои проблемы", — заявил аналитик.

Романенко подчеркнул, что ЕС однозначно находится в серьезнейшем кризисе, легкой судьбы у объединения государств не будет однозначно.

"При этом мы должны понимать, что Украина опоздала на "праздник жизни". Нам будет крайне сложно получить то, что, например, Польша получила от Евросоюза — больше 100 миллиардов евро на развитие инфраструктуры. Этого мы не получим", — сказал он.

Эксперт полагает, что поэтому нашей стране нужно делать ставку, прежде всего, на развитие емкости внутреннего рынка, а также гибкие региональные союзы с конкретными странами вроде Польши, Турции и так далее. 

"Риски, которые связаны с проблемами Евросоюза и третьей волной кризиса, что вот-вот начнется, мы сможем таким образом компенсировать, — считает собеседник.

Также аналитик объяснил, почему завис процесс выхода Великобритании из ЕС Brexit. "Потому что это решение не было просчитано до конца. Это — яркий пример того, когда решение принимается, основываясь на эмоциях и на политической конъюнктуре", — утверждает Романенко.

"Процесс Brexit запустили, основываясь на политической конъюнктуре, а потом, когда начали считать, во сколько это обойдется Британии, ахнули, бизнес начал хвататься за голову. И вот теперь Великобритания судорожно думает, как выбраться из ямы, в которую сама же влезла", — добавил он.

"Полагаю, что британцы все-таки найдут какое-то компромиссное решение. Все может быть, в том числе и то, что Brexit будет отложен — это будет зависеть от того, какая партия победит. Мне кажется, что Великобритания отойдет от Евросоюза. Тем более, на фоне тех проблем, которые есть у ЕС, бриты будут стараться держаться в стороне", — заявил аналитик.

Ранее эксперт-международник Тарас Семенюк выразил мнение, что стратегия США и стратегия Российской Федерации направлена на то, чтобы раздробить Евросоюз и заключить выгодные соглашения с отдельными государствами.

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Евросоюз Украина Советский Союз Brexit Юрий Романенко
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