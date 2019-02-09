"Серый кардинал Европы": эксперт раскрыл стратегию России и США по Евросоюзу

США и Россия хотят раздробить Евросоюз, полагает эксперт

Эксперт-международник Тарас Семенюк считает, что стратегия США и стратегия Российской Федерации направлена на то, чтобы раздробить Европейский союз и заключить выгодные соглашения с отдельными государствами.

С одним партнером проще договориться, чем со "сборищем" таковых, рассказал аналитик Обозревателю.

По словам собеседника, президент России Владимир Путин уже давно является серым кардиналом Европы, он уже давно влияет в определенной мере на политику отдельных стран ЕС.

"И очевидно, что он будет это делать дальше. Такой же логики придерживается и Дональд Трамп (президент США — Ред.). Он всегда был против каких-то союзов, объединений, конгломератов и т.д. Трамп всегда стремился налаживать отношения лично", — заявил Семенюк.

Ранее западные СМИ писали, что в 2016 году в переходный период перед инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США представители нынешнего американского лидера контактировали с россиянами более 100 раз.