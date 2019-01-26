СМИ узнали о более ста контактах представителей Трампа с РФ

Президент США Дональд Трамп

В 2016 году в переходный период перед инаугурацией на пост президента США представители Дональда Трампа контактировали с россиянами более ста раз.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы, представленные Конгрессу, информацию источников, записи судебных заседаний и материалы дела.

С представителями России связывались как лично Трамп, так и 17 его представителей - чиновников и советников, работающих с ним во время избирательной кампании.

Сам Трамп имел как минимум шесть контактов с гражданами России, его сын Дональд Трамп-младший - не мене 17, Майкл Коэн также общался с представителями России не менее 17 раз. Среди других членов команды Трампа, связывовашихся с Россией, газета упоминает действующего старшего советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего директора разведуправления Пентагона Майкла Флинна, а также руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта.

Трамп неоднократно отрицал связь с представителями России перед выборами. Кремль также отвергает информацию о вмешательстве России в избирательную кампанию.

Ранее портал BuzzFeed опубликовал визуализацию того, как мог бы выглядеть небоскреб, известный как башня Трампа (Trump Tower), тот самый, в котором Trump Organization якобы планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус за $50 млн