Трамп сообщил "плохую новость" для Путина

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине / Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что рост нефтедобычи в США является "плохой новостью" для России.

"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп осуществил дерегуляцию энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо", - процитировал Трамп в Twitter программу Fox & Friends.

"Но это плохая новость для России, почему же президент Трамп мог такое сделать? Думали, он работал на Кремль?" - добавил глава Белого дома.

Накануне немецкий таблоид Bild сообщил, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода Северный поток-2, письма, в которых пригрозил им санкциями.